徐巧芯指陳時中伸鹹豬手 黃珊珊：別看圖說故事

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市議員徐巧芯指民進黨台北市長參選人陳時中出席聚餐後微醺，向旁人伸出鹹豬手。無黨籍市長參選人黃珊珊說，不用特別揣測及看圖說故事，還是回歸選舉本質，提出市政願景。

黃珊珊今天下午前往保安宮參拜，由前內政部長李鴻源、民眾黨台北市議員參選人林珍羽、保安宮董事長廖武治等人陪同。黃珊珊上香後接受媒體聯訪，被問及關於國民黨台北市議員徐巧芯爆料陳時中相關照片的看法。

黃珊珊對此表示，有看到此新聞報導，覺得不用特別揣測，之前有同事告知相關照片已在網路流傳，但應該沒人會拿來當政治操作，且覺得沒必要。

她說，不用以此方式影射，舒不舒服是當事人的事，其他人不要看圖說故事，還是回歸選舉本質，希望可提出政見或對市政願景，若故意做這樣影射是沒必要，且不是很合適的作法。

黃珊珊指出，不要把個人事件當成政治操作，選舉不需要選到這樣，且都跟市政無關，市民最關心的還是城市未來發展，若以這樣方式操作，不管是藍或綠，市民都應譴責。

針對松湖變電所規劃，經濟部長王美花在立法院受訪時說，關於台北東區用電，台電20年前就提出松湖變電所規劃，並持續溝通，並以水流比喻，台北市東區的供電絕對有電，宛如是已有水源，但水管太小，因此建設比較大的水管，水才進得來，松湖變電所就是要把特高壓的電轉下來供應東區門戶。

黃珊珊受訪時被問此議題時回應，重點是一直不來蓋水管，台北缺電是進行式，且近期才提到要蓋臨時變電所，但還是要跟民眾溝通，興建臨時變電所可能要3年，重點是，要如何解決這段期間造成的問題。

媒體詢問，有議員提及黃珊珊過去反對興建松湖變電所，但現在卻推給中央。黃珊珊表示，在前台北市長馬英九、郝龍斌任內，就要求變電所換位置，北市府當時也有找6塊地，但台電都不要，相關人應查清楚過去狀況。台電先前開完會後就沒下文，遇民眾反彈就退縮，北市府沒擋過相關案件，感受不到台電蓋變電所的急迫性，這是公眾議題非個人利益。

至於民眾黨新竹市長參選人高虹安的公費助理加班費爭議，黃珊珊說，有證據就拿出來，不要影射或繪聲繪影，藍綠就是因為這樣，才讓人民厭煩，有證據就拿出來講明白，選舉不要選到沒人性。

媒體詢問，黃珊珊參訪保安宮，不過董事長廖武治是陳時中後援會長，是否要爭取支持？黃珊珊指出，跟廖武治很熟，很感謝他在地方做公益性活動及推廣藝術文化，參拜是向保生大帝祈求保佑市民健康。（編輯：李錫璋）1111107