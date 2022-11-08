陳時中：蔣萬安辭不辭立委不重要 反正沒有功能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北8日電）民主進步黨台北市長參選人陳時中昨天晚間接受電視節目「鄭知道了」專訪時表示，國民黨北巿長參選人蔣萬安辭不辭立委不是那麼重要的事情，反正看起來他做立委也沒有什麼功能。

陳時中與聯電創辦人曹興誠7日晚間接受三立電視台「鄭知道了」節目主持人鄭弘儀專訪，被問及對台北市議員徐巧芯指控性騷擾生氣嗎？陳時中說，他覺得用這樣的方式，無論有沒有選舉都不道德。

陳時中表示，沒有選舉之前，疫情期間很多的支持者都緊握他的手甚至抱著他，讓他很感動，這也是讓他能夠堅強往前走的重要原因，對方可能是選情告急，必須用這種人格抹殺戰，正招沒用出爛招。蔣萬安跟徐巧芯事實上就是同陣營的人，一個扮黑臉，一個扮白臉。

陳時中認為，對方本錢花的很大，但他行得正也無所謂，但用這種看圖說故事，擷取一張可能的畫面亂說是不對的，有人不對，他不需配合對方，沒道德的人就會做這種沒道德的事情，社會要予以譴責。

曹興誠也說，很正常的畫面做這麼樣的汙穢解讀，這反應對方心裡面的黑暗及汙穢，所以其實不值一提。

鄭弘儀問陳時中是否提告，陳時中表示，對方就是要他提告，藉此蹭熱量，想要多拿一些票。不過，如果另外有人要告他，他也不反對，但是他不會順對方的心意，他會用這個時間去做其他事情，但對方如果太過分的話，當然另外再考慮。

鄭弘儀問陳時中「太太有很生氣嗎？」陳時中回答，「太太說這選舉很黑」。

被問到當天是否唱歌、喝酒，陳時中說，喝酒唱歌不算什麼，基本上大家在交際應酬，難免禮貌性敬敬酒。

對於台北市議員梁文傑認為，徐巧芯目的並非談尊重女性的問題，而是殺雞儆猴，警告北市聯醫小心一點。陳時中表示，也不能完全排除，畢竟徐是市議員、聯醫是公務體系，不過，他與醫界一起努力過來的，大家都看到了。

至於外界關注蔣萬安會不會辭掉立委，陳時中指出，辭不辭也不是那麼重要的事情，反正看起來蔣做立委也沒有什麼功能。

陳時中說，蔣萬安今年質詢的內容都是泛泛之作，包括疫苗檔案的問題，蔣做一個召集人，也沒辦法把想要的東西都拿到手，然後過了一年還在那邊吵，「連這個都做不好，他當立委要做什麼」。（編輯：陳彥鈞）1111108