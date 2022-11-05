回應黃珊珊質疑 台電：北市不缺電、是送不進去

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）台北市前副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊再次提到缺電問題，台電今天發布新聞稿強調，台北市不是缺電，而是無法將電送入，興建松湖變電所才能解決問題。

對於黃珊珊再次於辯論會中提到，台北市有22件用電申請案被限電，無法核供電力一事，台電表示，先前已多次說明，台北市的問題並非沒有電，而是電送不進去，就像水庫有水，但是水管口徑不夠大，就無法有效率地把水送出去。

台電表示，台電20年前就已預警，台北市必須儘快興建松湖變電所，才能解決港湖地區送電壅塞的問題，黃珊珊過去也擔任過市議員，應該了解此問題；此外，目前的短期應變方案是跟北市府多次討論後才執行，與其透過辯論會提問，黃珊珊問問以前的市府同事，就能了解始末。

台電指出，目前台北市港湖地區供電是由新北市汐止變電所獨立供電，且輸電線路供電容量已經飽和，解決送電壅塞問題的根本方法，就是興建松湖變電所。

而在變電所完工前，為了暫時滿足新增用戶急迫的用電需求，台電與台北市府多次溝通討論達成共識，以臨時應變措施因應目前送電壅塞問題，包括設置臨時供電設施，以及用戶加裝遙控卸載裝置等非常措施應變。台電表示，正依照與台北市府討論過的方案，逐步執行，這也是短期內滿足供電的應變方案。

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台電說明，電網運作有其安全極限，汐止變電所及相關線路均已飽和，為避免電網超載危及安全，影響目前大台北地區供電安全與用戶用電權益，台電不得不限制多項大型開發案，如東區門戶計畫等用電申請條件，並事先向用戶說明，待松湖變電所完成後，將恢復正常核供。

台電強調，有關北市送電壅塞問題，台電已與台北市府多次溝通達成共識，盼參選人討論台北市供電問題時，能回歸專業探究實際問題癥結，台電在後續行政程序上將盡最大努力，也非常願意持續與北市府團隊溝通，共同創造台北產業發展及供電的雙贏。（編輯：張均懋）1111105