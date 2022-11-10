徐巧芯批介入找狗仔跟拍說 陳時中指不做暗黑事

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民進黨台北市長候選人陳時中（左2）10日上午出席「每日一挺、音樂人挺阿中暨公布音樂人為台北阿中寫歌系列歌曲」記者會，活動結束後接受媒體聯訪。中央社記者趙世勳攝 111年11月10日

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）國民黨台北市議員徐巧芯等人遭指控計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，徐巧芯提告後質疑陳時中及其競辦介入此事。陳時中否認，他指出，不會做跟拍、騷擾等暗黑行為。

「無良公關公司」臉書（Facebook）粉專昨天晚間貼出1張照片，指控國民黨計畫找狗仔跟拍陳時中，照片的文件中包含徐巧芯、國民黨台北巿長候選人蔣萬安、國民黨立委洪孟楷及李德維皆有簽名。

對此，徐巧芯提告後，今天在臉書發文質疑陳時中及其競選辦公室與此事有關，因為「無良公關公司」自承民進黨員，又與民進黨立委林靜儀一起開過直播，甚至稱關閉帳號是「競辦的人跟他討論後的決定」。

陳時中今天上午出席「音樂人挺阿中」記者會後接受媒體聯訪表示，他有聽聞此事，但與他完全無關，他沒有做也不會做跟拍、騷擾等暗黑行為，並呼籲民眾及對手不要做這些事情，大家選舉是為了替最深愛的台灣、台北多做事，而不是為了傷害別人。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤補充指出，團隊昨天在網路上看到這起事件，不清楚、不了解粉專發布的文件是從哪裡來的，也是從媒體得知整起事件，因此，不便評論。

吳思瑤表示，陳時中團隊要特別呼籲，選戰進入倒數階段，一定會有非常多的陷阱及劇本正在被編寫，不只參選者要慎防，市民使用網路時也要特別注意，對認知戰、心理戰提高警覺，強化辨別假訊息的認知。

媒體詢問，國民黨陣營喊話陳時中要幫忙協尋散播者。對此，吳思瑤回應，蔣萬安應先幫忙協尋及公布偷拍陳時中的人是誰，並說明偷拍事件中國民黨陣營到底是主謀還是共犯。

徐巧芯6日公布多張照片，指稱陳時中在餐敘後微醺疑向旁人伸出「鹹豬手」。對此，陳時中說明，照片中的人是自己長期的老友夫婦，對於好友遭捲入政治鬥爭很抱歉。（編輯：戴光育）1111110