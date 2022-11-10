更多編輯台推薦新聞：
影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠
運動

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產
生活

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
莫斯科撤軍赫松市重挫西進野心 俄烏關鍵戰略考量一次看
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北3/300
首頁 / 政治

徐巧芯批介入找狗仔跟拍說 陳時中指不做暗黑事

2022/11/10 12:13（11/10 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨台北市長候選人陳時中（左2）10日上午出席「每日一挺、音樂人挺阿中暨公布音樂人為台北阿中寫歌系列歌曲」記者會，活動結束後接受媒體聯訪。中央社記者趙世勳攝 111年11月10日
民進黨台北市長候選人陳時中（左2）10日上午出席「每日一挺、音樂人挺阿中暨公布音樂人為台北阿中寫歌系列歌曲」記者會，活動結束後接受媒體聯訪。中央社記者趙世勳攝 111年11月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北10日電）國民黨台北市議員徐巧芯等人遭指控計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，徐巧芯提告後質疑陳時中及其競辦介入此事。陳時中否認，他指出，不會做跟拍、騷擾等暗黑行為。

「無良公關公司」臉書（Facebook）粉專昨天晚間貼出1張照片，指控國民黨計畫找狗仔跟拍陳時中，照片的文件中包含徐巧芯、國民黨台北巿長候選人蔣萬安、國民黨立委洪孟楷及李德維皆有簽名。

對此，徐巧芯提告後，今天在臉書發文質疑陳時中及其競選辦公室與此事有關，因為「無良公關公司」自承民進黨員，又與民進黨立委林靜儀一起開過直播，甚至稱關閉帳號是「競辦的人跟他討論後的決定」。

陳時中今天上午出席「音樂人挺阿中」記者會後接受媒體聯訪表示，他有聽聞此事，但與他完全無關，他沒有做也不會做跟拍、騷擾等暗黑行為，並呼籲民眾及對手不要做這些事情，大家選舉是為了替最深愛的台灣、台北多做事，而不是為了傷害別人。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤補充指出，團隊昨天在網路上看到這起事件，不清楚、不了解粉專發布的文件是從哪裡來的，也是從媒體得知整起事件，因此，不便評論。

吳思瑤表示，陳時中團隊要特別呼籲，選戰進入倒數階段，一定會有非常多的陷阱及劇本正在被編寫，不只參選者要慎防，市民使用網路時也要特別注意，對認知戰、心理戰提高警覺，強化辨別假訊息的認知。

媒體詢問，國民黨陣營喊話陳時中要幫忙協尋散播者。對此，吳思瑤回應，蔣萬安應先幫忙協尋及公布偷拍陳時中的人是誰，並說明偷拍事件中國民黨陣營到底是主謀還是共犯。

徐巧芯6日公布多張照片，指稱陳時中在餐敘後微醺疑向旁人伸出「鹹豬手」。對此，陳時中說明，照片中的人是自己長期的老友夫婦，對於好友遭捲入政治鬥爭很抱歉。（編輯：戴光育）1111110

延伸閱讀
網傳找狗仔跟拍 徐巧芯：造謠抹黑一個都不放過徐巧芯指陳時中鹹豬手 北市議員參選人提告違反選罷法徐巧芯再公布影片控鹹豬手 陳時中：選舉應有人性鹹豬手爭議 黃珊珊：很早就收到照片但沒操作陳時中競總：徐巧芯指控莫須有 應受譴責
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蔣萬安辭立委 黃珊珊：時間有點晚作秀成分高