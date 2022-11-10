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蔣萬安辭立委 陳時中：功能不強無特別感覺

2022/11/10 11:11
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（中央社記者陳昱婷台北10日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今天宣布請辭立委。民進黨對手陳時中說，蔣萬安在立法院的功能不是很強，所以辭不辭沒特別感覺；陳時中競總說，應是選情每下愈況才使出殺手鐧。

蔣萬安上午宣布請辭立法委員職務，說要展現破釜沉舟、一定要贏的決心，全心全意全力為台北打拚。

陳時中上午出席「音樂人挺阿中」記者會後接受媒體聯訪表示，這是蔣萬安的政治判斷，但他總覺得蔣萬安在立法院的功能不是很強，所以辭與不辭對沒有特別的感覺。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤補充，蔣萬安應該是因為選情每下愈況、逐漸被超車，才迅速下猛藥、使出殺手鐧的方式，想藉此試圖扳回頹勢，但這樣的做法完全是選舉策略運用，相信選民會有清楚判斷。

吳思瑤說，蔣萬安日前才把自己要不要請辭比喻成煮飯，說「飯煮熟了不要馬上掀鍋蓋，燜一下才好吃」，現在卻迅速掀鍋，「是不是擔心有豬隊友壞了這鍋飯」。

此外，對於無黨籍台北市長候選人黃珊珊在臉書發文，批評蔣萬安提YouBike回復前30分免費是「拿納稅錢討好選民，債留子孫」，陳時中說，黃珊珊大概是有感而發。

陳時中指出，他認為市府現在有做對的、有經驗政策，這些好的事情就延續做，甚至加大、加碼，他不會為了選舉就任意提出不可行或不進步的想法，「現在做得好的，我們就會延續」。（編輯：方沛清）1111110

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