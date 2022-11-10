蔣萬安辭立委 黃珊珊：時間有點晚作秀成分高

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（中央社記者劉建邦台北10日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今天宣布正式請辭立法委員職務。無黨籍市長候選人黃珊珊表示，辭職是好事，但時間有點晚，現在才辭職，作秀成分比較高，可能是對方的選舉策略。

蔣萬安上午到北投區自強市場掃街拜票，接受媒體聯訪時，宣布正式請辭立委，並說要展現破釜沉舟、一定要贏的決心，帶領台北重新啟動。

黃珊珊上午赴北投區金龍市場拜票，會後接受聯訪，被問及蔣萬安辭立委的看法時說，辭職是好事，但有點晚，像自己在8月間宣布參選就辭職，蔣萬安5月宣布參選，現在才辭職，作秀成分比較高。

黃珊珊被追問蔣萬安投票前夕才辭職的看法時表示，前一陣子出現所謂操作型民調，但目前民調與其他候選人支持度都在誤差範圍內，應該是對方的選舉操作策略。

媒體詢問，最新民調出爐，支持度落後蔣萬安。黃珊珊指出，看起來是在誤差範圍內，就各自努力，且目前民調應比較符合事實，跑選舉行程在地方接觸民眾，感受到市民心中對擔任市長的人選早有定數，並強調不要選擇需實習，且要重新熟悉市政的人當市長。

針對蔣萬安提到想恢復YouBike前30分鐘免費，黃珊珊昨天稱是草包政見，蔣萬安回應是北市鼓勵綠運輸政策的態度展現，要回歸理性討論。

黃珊珊今天表示，台北市政府幾年前就知道民眾有借不到車的狀況，才會取消免費優惠，若恢復，就是回到8年前舊思維，且要實施這樣補貼，需要約新台幣5億元，市民是否願意多付5億元。

她說，蔣萬安提到前市長郝龍斌任內當時就有實施，但當時北市府債務是1400億元，目前已減債，花錢舉債實施過去政策，是破壞財政紀律，公共運輸應有策略性，且重點是共享，不是只有免費，搞錯免費和共享的輕重緩急，大部分市民是支持繼續收費。

她指出，像許多上班族想借YouBike才發現很難借車，就是因過去免費政策，這也是過去就有狀況，花錢是小事，但政策是錯誤、退步。

前民進黨秘書長洪耀福昨天說，台北市長選舉，國民黨的蔣萬安「感覺像被趙少康附身」走向深藍化，無黨籍的黃珊珊因高虹安事件「貴婦變怨婦」。

黃珊珊今天對此回應，看到不公不義的事，任何人都會憤怒，洪耀福的言論在性別議題，具有性別刻板印象，是錯誤示範，他的話不值得回應。

媒體詢問，民眾黨新竹市長參選人高虹安昨天與新竹縣長楊文科會面的看法。黃珊珊今天說，台北選戰很忙，沒注意到新竹的事情。

至於臉書Facebook粉專「無良公關公司」貼文指藍營計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中。黃珊珊指出，這就是藍綠惡鬥，才會搞這些有的沒的，人民已經很厭煩藍綠。（編輯：方沛清）1111110