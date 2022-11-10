網傳找狗仔跟拍 徐巧芯：造謠抹黑一個都不放過

網路傳出一份有國民黨台北市議員徐巧芯簽名的文件，指藍營找狗仔跟拍民進黨縣市長參選人。徐巧芯10日在立法院出席記者會指出，不實文件上引用的是她簽署四大公投連署書的簽名，這根本就是民進黨一條龍式的攻擊，對於造謠抹黑的人，她一個都不會放過。中央社記者郭日曉攝 111年11月10日

（中央社記者王承中台北10日電）網傳有國民黨台北市議員徐巧芯簽名的文件，指藍營找狗仔跟拍民進黨縣市長參選人。徐巧芯今天表示，不實文件上引用的是她簽署四大公投連署書的簽名，這根本就是民進黨一條龍式的攻擊，對於造謠抹黑的人，她一個都不會放過。

昨天網路傳出一份有國民黨台北市長候選人蔣萬安、競選團隊發言人李德維、洪孟楷及台北市議員徐巧芯簽名的文件，指藍營找狗仔跟拍民進黨縣市長參選人，引發熱議。蔣萬安間競選辦公室指出，該份文件是偽造，而徐巧芯、洪孟楷也已前往警局報案。

李德維、洪孟楷、徐巧芯，以及蔣萬安競選總部總幹事林奕華等人，今天在國民黨立法院黨團召開記者會。徐巧芯指出，這是民進黨一條龍式的攻擊，先以澄清發問的方式丟出不實偽造文件，當被抓到造假，就貼出資料來源的假帳號，等到要報警時就道歉。她說，「道歉有用的話，要警察幹嘛」。

徐巧芯表示，正值選舉期間，用如此造謠抹黑的方式，傷害候選人，議題使人不當選，當然就要付出代價。針對此事，目前她已對4個臉書粉絲專頁提告，而手中還掌握2、30位跟著一起造謠抹黑的人，未來會請律師一一提告，一個都不會放過。

徐巧芯指出，其中「無良公關公司」、「無良公關」的粉絲專頁，曾與民進黨立委林靜儀直播過，其中一個還曾公開大秀自己的民進黨黨證，所以沒有找不到人的問題，她已將相關事證提交給警局，也請民進黨一同協助辦案，也請民進黨台北市長候選人陳時中回應，是否知情甚至介入。

林奕華表示，日前陳時中的牽手爭議，陳時中陣營拋出有狗仔跟拍，然後沒幾天，親綠粉專就流出這樣的內容，令人不得不懷疑，這根本就是民進黨慣用的手法，陳時中競總應該要講清楚，跟親綠粉專的操作有沒有關係。

李德維指出，文件上的簽名，確實是他的筆跡，但絕對是被修圖修上去的，選舉剩下最後的時間，實在不需要用這種骯髒的手法，繼徐巧芯、洪孟楷後，他今天也會去警局報案，絕對不會坐視這樣惡質的選舉文化，一定會採取相關的行動。

洪孟楷表示，這就是民進黨政府說「惡、假、害」不實訊息最經典的案例，惡質的內容、假冒簽名、帶風向意圖使人不當選，涉及意圖使人不當選而散佈謠言、偽造署押罪、偽造私文書罪及加重誹謗罪，這次絕對不會姑息，要網軍側翼出來面對司法。

徐巧芯在會後受訪表示，不實文件是引用她在四大公投時簽署連署書的簽名，包含洪孟楷的簽名，也是在網路上找的，再修圖到不實文件上。而不實文件是改造過去國民黨國發院的課程企劃書，格式是對的，但內容卻被改造，且現在國民黨也沒有所謂的國發院，真的非常惡質。

蔣萬安請辭立委，媒體詢問是否打算爭取參加補選？徐巧芯表示，她現在比較擔心的是能否順利連任，以及蔣萬安能否當選，沒有參選立委的想法，現在只希望選民能夠可以讓她繼續連任，有繼續服務大家的機會。（編輯：蘇龍麒）1111110