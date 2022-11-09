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陳時中：認知戰蠢蠢欲動 將強化辨別假訊息能力

2022/11/9 21:40（11/9 21:49 更新）
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民進黨台北市長參選人陳時中9日晚間在萬華區楊聖廟舉行「廟口開講–阿中政策說明會」，暢談未來市政願景，籲請選民支持。中央社記者趙世勳攝 111年11月9日
民進黨台北市長參選人陳時中9日晚間在萬華區楊聖廟舉行「廟口開講–阿中政策說明會」，暢談未來市政願景，籲請選民支持。中央社記者趙世勳攝 111年11月9日
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（中央社記者陳昱婷台北9日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，他在過去防疫及此次選舉中感受到，認知戰正蠢蠢欲動、甚至已經在進行，他當市長一定加強民防組織，尤其讓人人具備辨別假訊息的能力。

陳時中今天晚間前往萬華區楊聖廟舉辦廟口開講，總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、前副總統陳建仁、前立委陳柏惟等人均到場相挺，現場更湧入上千名支持者。

陳時中致詞指出，對抗疫情的這兩年來，台灣得到同島一命的共同體，彼此攜手扶持，成為世界防疫典範，但有些人見不得台灣好，在選舉過程不斷抹黑，把光榮的印記抹成邪惡的痕跡，這件事情不應該發生，「我們絕對不允許事實被抹滅」。

陳時中說，這些有心人不只是為了選舉，更是要打擊台灣人的信心，讓大家覺得自己沒多好，讓國民對自己的國家沒信心，因為若台灣人越自豪、越有光榮感，台灣就越勇、越無法被侵犯。

陳時中表示，他當市長一定會加強民防組織，包含增加人力、建立資料庫、訓練民防技能、發行民防手冊，尤其要讓人人具備辨別假訊息的能力，因為未來的戰爭著重心戰、資訊戰、網路戰，大家都要有正確的認知，才能真正守衛台灣。

陳時中進一步表示，他在防疫及選舉過程中感覺到，認知戰正蠢蠢欲動、甚至已經在進行中，有人因此傻傻地被利用，也有人故意加入配合，想讓全體國民的心防都往下降，再讓國防跟著往下降，試圖「不戰而屈人之兵」。

陳時中強調，這次選舉除了選地方市長，更重要的是向世界傳達一個訊息，就是台灣對主權一步都不讓，台灣人堅決捍衛自己民主的生活方式，選出的市長就代表這樣的人。（編輯：李錫璋）1111109

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