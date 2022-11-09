林佳龍將結束自主健康管理 最暖代打廖婉如拚拜票

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民進黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如（右2）持續為夫出征，9日晚間到板橋區裕民夜市掃街拜票，受到民眾歡迎。中央社記者王鴻國攝 111年11月9日

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（中央社記者王鴻國新北9日電）民進黨新北市長參選人林佳龍在染疫隔離後，明天將解除自主健康管理，他的妻子廖婉如把握最後衝刺，再度代替林佳龍前往板橋裕民夜市拜票，受訪時感謝與市民近期溫暖互動經驗。

林佳龍日前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診隔離，後續自主健康管理期間都未親自出席大型造勢活動，僅主持記者會或進行車隊掃街，其他陸戰的掃街行程大多由「最暖代打」廖婉如代為拜票。

廖婉如今天上午除了代表林佳龍至新莊四維市場掃街拜票，就在林佳龍解除自主健康管理前夕，她也把握最後衝刺機會到板橋裕民夜市掃街拜票，爭取攤商及民眾的支持。

廖婉如接受媒體聯訪時對近來代林佳龍跑行程的感想表示，大家應該還是比較期待看到林佳龍本人，她也只是多少幫忙一點點，自己是很感謝有這樣的機會可以接觸新北的市民。

廖婉如說，她感謝市民這段時間溫暖的互動，也給予她很大信心，如果有需要，她也會再和林佳龍分進合擊。她笑說，本身很喜歡車隊掃街互動，如果有機會也會把握最後衝刺的時間向市民請託，以理念和誠意爭取支持。（編輯：李錫璋）1111109