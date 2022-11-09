蔡英文稱讚陳時中優秀領導人 點名陳宗彥背書

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民進黨台北市長參選人陳時中（後左4）的廟口開講9日晚間來到信義區興雅福德宮，身兼民進黨主席的總統蔡英文（後左2）也出席站台，向民眾拜票拚支持。中央社記者裴禛攝 111年11月9日

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）民進黨主席蔡英文今天到台北信義區為同黨台北市長參選人陳時中站台，她稱讚陳時中是在疫情期間被檢驗過的優秀領導人，還點名指揮中心前副指揮官陳宗彥替陳時中的領導力背書。

陳時中今天晚間在信義區興雅福德宮舉辦廟口開講，內政部政務次長陳宗彥、前副總統陳建仁均出席相挺，參與民眾估計超過600人，較晚到場者甚至不惜站到路權申請範圍內的馬路上也要表達支持。

陳時中說，這兩天發生一些抹黑、抹黃的事情，他實在是覺得不應該發生，因為選舉是要選賢與能，選出會做事情的人，而不是來相罵的，對手陣營卻把不相干的人也扯進來。

陳時中認為，因為選情發生重大變化，對手才用這種粗鄙的方法挽回頹勢，但台灣是個民主社會，台北市民眼睛是雪亮的，不會允許這種惡劣的行為，拜託大家26日用選票展現台北市民的水準。

在陳時中分享完各項政見後，蔡英文致詞表示，選戰剩下16天，有人開始按耐不住，講話越來越大聲、越來越沒有禮貌，但有一個參選人仍堅持鉅細靡遺地把政見講過一遍。

蔡英文指出，成就一件事最重要的就是領導力，沒有人可以自己把所有事情做完、自己治理一座城市或國家，而現在3名主要參選人中領導力最強的就是陳時中，他是在防疫的2年多來被實實在在檢驗過、大家熟悉的領導人。

蔡英文點名陳宗彥，「陳時中對你好不好、會不會罵你？」陳宗彥對第一個問題點頭、第二個問題搖頭後回應，「當時大家一起做了很多很詳細的討論，陳時中是真誠與大家分享的指揮官。」

聽完答案，蔡英文補充，陳時中也是有生氣的時候，但陳時中讓團隊知道自己有血有肉有感情、可以理解自己的堅持，這是很不容易的領導人。

蔡英文說，台灣可以安然度過這場百年大疫，靠著就是這個防疫團隊以及高素養的公民相互配合，但這個防疫成績卻因為選舉受到許多不公平的攻擊，期盼大家幫忙拉票、催票、固票，還給陳時中公道，換一個有肩膀的新市長帶領台北改變。（編輯：李錫璋）1111109

民進黨台北市長參選人陳時中（後右3）競選團隊9日在信義區興雅福德宮舉辦「信義區廟口開講–阿中政策說明會」，民進黨主席蔡英文（後左2）到場站台，與陳時中及黨籍市議員參選人齊呼口號、加油打氣。中央社記者裴禛攝 111年11月9日