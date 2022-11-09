林佳龍選前之夜借區運路未獲准 公所：安全考量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市板橋區公所今天表示，已積極協助民進黨新北市長參選人林佳龍選辦借用板橋第二運動場及公館街，辦選前之夜造勢，至於區運路段因交通與安全考量，已發文無法同意借用。

林佳龍今天在記者會說，希望對手侯友宜請假參選後，不要再指導選前之夜借用場地問題。他說，一個人要了板橋第一體育場前廣場，又要區運路的場地，「一個屁股能坐2張椅子嗎」，希望侯友宜能讓出一個場地，不要製造無謂紛爭，以便好好辦選前之夜。

板橋區公所傍晚回應，對林佳龍競選辦公室申請借用區運路的新站路至海山路段，作選前之夜造勢使用，不同意借用的理由為，如果區運路全線路段封閉，將影響整體交通動線；且當天板橋第一運動場，經市府體育處核准相關單位申請大型集會活動。

國民黨新北市長參選人侯友宜「選前之夜」活動，早經侯友宜團隊申請獲准在板橋第一運動場，板橋區公所說，與區運路2處活動區塊距離過近，幾乎沒有緩衝的空間；考量大量人潮進出入動線及交通安全，避免造勢活動結束後，疏散動線重疊及衝突，公所已在11月3日發文不同意林佳龍選辦申請區運路。

公所說，林佳龍競選辦公室已經同步借用板橋第二運動場及公館街（中正路至民權路）作為選前之夜，體育處已同意借用，也於4日與選辦會勘借用公館路事宜，等選辦修改完成會勘結論，將核定申請路權案。

公所表示，並未阻擋林佳龍競選辦公室申請租用場地，選前之夜大型集會活動應以安全為最大考量。（編輯：李錫璋）1111109