綠營推北北基桃月票 蔣萬安競辦：先抄襲再被打臉

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室今天開記者會，指稱民進黨推出的北北基桃月票政見是抄襲來的，還被交通部打臉要地方自己找財源。

蔣萬安競辦今天舉辦「敲中大會03：綠提北北基桃1200月票政見，先是抄襲再被打臉」記者會。北市議員王鴻薇指出，1280月票在雙北行之有年，且上個月桃園市長參選人張善政、基隆市長參選人謝國樑，以及蔣萬安競辦發言人、立委洪孟楷及立委游毓蘭，就召開「台鐵、機捷納入1280定期票可行性公聽會」。

蔣萬安競辦說，時隔1個月，民進黨向在野黨致敬「有說聲謝謝嗎」且桃園、基隆過去幾年由民進黨執政，市長參選人鄭運鵬、蔡適應也是現任立委，為何過去都不爭取。

王鴻薇並表示，綠營參選人沒做財務規劃，結果一提出政策就被交通部火速打臉，要求地方自覓財源；且2018年民進黨台北市長候選人姚文智，痛批1280政策是「戒嚴時代的政策買票」，質疑這難道是綠營互相打臉。（編輯：李錫璋）1111109