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YouBike前30分鐘免費 蔣萬安：展現鼓勵綠運輸態度

2022/11/9 15:28（11/9 16:31 更新）
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國民黨台北市長參選人蔣萬安（前）9日下午受訪時表示，北市交通問題要從提高綠運輸及公共運輸使用率的角度思考，YouBike前30分鐘免費及多元彈性月票都是以此出發。中央社記者謝佳璋攝 111年11月9日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前）9日下午受訪時表示，北市交通問題要從提高綠運輸及公共運輸使用率的角度思考，YouBike前30分鐘免費及多元彈性月票都是以此出發。中央社記者謝佳璋攝 111年11月9日
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（中央社記者陳怡璇台北9日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安說想恢復YouBike前30分鐘免費，被無黨籍對手黃珊珊稱「草包政見」。蔣萬安表示，這是北市鼓勵綠運輸政策的態度展現，要回歸理性討論。

蔣萬安接受電視節目專訪提到，若當選，上任後想恢復YouBike前30分鐘免費。無黨籍台北市長參選人、前北市副市長黃珊珊今表示，北市府取消是因有民眾會使用不同車輛造成浪費，城市進步不能撒幣及走回頭路，這政見是草包。

蔣萬安下午臨時新增受訪行程，被問及此事時表示，北市交通的問題要從提高綠運輸及公共運輸使用率的角度思考，YouBike前30分鐘免費及多元彈性月票都是以此出發。

蔣萬安說，北市財政相對穩健，恢復YouBike前30分鐘免費，是北市鼓勵綠運輸政策的態度展現，交通問題要回歸理性討論。

此外，媒體追問網紅四叉貓爆料蔣萬安出席餐會，還吃了美豬美牛一事。

蔣萬安表示，是朋友邀請的餐會，而國民黨立場是牛豬分離、反萊豬不反美豬，討論公共議題不需要偷換概念。（編輯：李亨山）1111109

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