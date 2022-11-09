夫妻分進合擊 林佳龍推北海七星亮點計畫

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民進黨新北市長參選人林佳龍妻子廖婉如（右2）9日到新莊四維市場掃街拜票，獲不少攤商及路人歡迎。（林佳龍競辦提供）中央社記者王鴻國傳真 111年11月9日

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（中央社記者王鴻國新北9日電）民進黨新北市長參選人林佳龍和妻子廖婉如分進合擊，廖婉如到新莊四維市場掃街拜票，林佳龍公布「北海七星璀璨大亮點計畫」，將加強北海岸到東北角的交通、觀光及產業發展。

林佳龍競選辦公室今天安排陸戰、空戰分進合擊，廖婉如披掛林佳龍競選彩帶至新莊昭德宮參香，以及四維市場掃街拜票，獲不少攤商及路人歡迎。

廖婉如接受媒體聯訪時談到連日「代夫出征」拜票的感覺，她說，感受到市民對林佳龍參選新北市長的高度期待，讓她感覺非常溫暖、溫和，在幫忙跑行程的過程中，自己也有收穫、學習更多。

林佳龍在前立委呂孫綾、發言人李坤城、議員參選人彭莉惠及競辦政策中心執行長王義川的陪同下，召開「北海七星璀璨大亮點計畫」記者會，提出27項交通、觀光及產業發展等分項計畫，並強調新北大翻新，拒絕邊緣化從北海及七星地區開始。

所謂北海是八里、淡水到三芝、石門的北海岸地區，七星區則是金山、萬里、汐止到瑞芳、平溪、雙溪及貢寮等地區。王義川表示，北海七星11個行政區，從台北縣升格為新北市後，偏鄉依然還是偏鄉，相關的公共建設發展緩慢。「北海七星璀璨大亮點計畫」將加強涵蓋了交通、觀光及產業發展等區域建設。

林佳龍表示，北海及七星地區有北海岸觀音山國家風景區、東北角暨宜蘭海岸國家風景區，他若當選，將推動包括7項交通建設、15項觀光建設及5項產業政策，來促進地方觀光及產業發展。

他表示，透過27項亮點建設計畫，包括高快速公路交通網可以讓北海七星快速移動，對整體觀光及產業發展很重要；觀光則是這裡最寶貴的資產，而隨著交通觀光的進步，可以讓人們有好的生活環境，就可以招商引資，創造高薪資的就業機會，讓新北大翻新。

林佳龍強調，新北市外圍地區邊緣化，市區空洞化，偏鄉因為升格反而降級，侯友宜從副市長到市長12年，因為這些區域的人少，選票不多，因此，都只是去參加活動、剪綵，但「我會整合大翻新計畫，讓城市擁有全新的視野跟規劃」。（編輯：李錫璋）1111109