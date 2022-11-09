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父親過世滿1年 侯友宜返鄉祭拜承諾不辜負教誨

2022/11/9 15:24
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（中央社記者黃旭昇新北9日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天與嘉義縣長王育敏一起參拜東石鄉先天宮，適逢父親過世滿1年，特地回老家在父親靈前獻花祭拜，承諾不辜負其生前教誨，全力以赴做好每件事。

侯友宜今天上午主持市政會議時表示，將於10日請假投入選舉，由副市長陳純敬代理市長。會後，他即南下，陪同嘉義縣長參選人王育敏參香前，回老家探視。

侯友宜的社群臉書（Facebook）下午貼文表示，最近常到市場掃街拜票，經過豬肉攤位總不自覺地流連駐足，想和攤商多聊幾句。這些場景與他小時記憶一樣鮮明，因父親是肉販，空氣中飄散著豬肉的味覺記憶，是生他、養他的父母親的味道，這輩子忘不了。

侯友宜說，農民曆上，今天是父親離世1週年的日子，於是特地回嘉義老家一趟，以惆悵的心在父親靈前獻上鮮花、素果、添一杯酒水，遙祭老人家在天之靈。

他說，今年是非常傷感的一年，前後不到一年，父母相繼離世；父親生前不曾對子女說過「愛」這個字，但從許多呵護過程可感受到滿滿的父愛，以實際行動展現的身教，做人處事的態度影響他的一生，正是他養成人生態度的關鍵。

侯友宜說，即使父親已不在世，精神仍督促他以自律助人的精神，為社會盡最大力量。因此，不會辜負其生前教誨，全力以赴，好好做好每一件事。（編輯：李錫璋 ）1111109

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