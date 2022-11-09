洪耀福：蔣萬安深藍化 黃珊珊貴婦變怨婦

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（中央社記者葉素萍台北9日電）前民進黨秘書長洪耀福今天說，台北市長選舉，國民黨的蔣萬安「感覺像被趙少康附身」走向深藍化，無黨籍的黃珊珊因高虹安事件「貴婦變怨婦」；他並質疑，蔣萬安在選舉，父親蔣孝嚴在中國的角色應該交代清楚。

台北市三腳督選情膠著，陳時中陣營輔選要角洪耀福今天向媒體指出，台北市長選舉辯論會後，蔣萬安攻擊火力、講話態勢，「感覺像趙少康附身」；他說，蔣萬安一開始是乖小孩，現在是「被趙少康帶壞的小孩」，一直往深藍化路線走。

洪耀福說，黃珊珊一開始想要扮演對市政嫻熟、優雅貴婦形象，但被高虹安事件打得不知所措，最近貴婦變怨婦，以前優雅的姿勢沒有了；高虹安事件會嚴重傷害到年輕選票、中間選民選票，黃珊珊受影響大，開始會抱怨、酸人，變成酸民化。

洪耀福指出，民進黨的陳時中則是開始往中間移動，近來的記者會有很多中間人士、年輕人出面力挺，顯示陳時中對鞏固傳統民進黨選票有信心，開始往中間選民移動。

對於蔣萬安是否辭立委，洪耀福說，就他了解，國民黨高層有討論是否要求蔣萬安辭立委，這代表藍營本來篤定蔣萬安會贏，但現在沒那麼篤定，所以要出險招。

洪耀福也以2009年嘉義縣長選舉、張花冠辭立委為例指出，辭立委要達到突襲效果，才會震撼；如果講久了，大家會覺得是爛戲拖延；此外，獻策的人也要與當事人有互信基礎，蔣萬安可能擔心陷入國民黨2024總統選舉的局，猶豫不決、進退失據。

另外，洪耀福也說，蔣萬安的父親蔣孝嚴這幾年在中國做什麼，去問台商，大家都很了解，之前也被質疑拿錢不辦事。

洪耀福說，如果蔣萬安當選台北市長，就是國民黨的明日之星，未來可能變成馬英九，蔣孝嚴在中國的統戰價值就高、在中國講話就有分量；他說，台北市長選舉，對國民黨內部很重要的是，這牽涉中國代理權的轉移，誰能代表台灣在中國處理特權關係。

洪耀福指出，蔣萬安自己也了解，但不敢掀開這個問題，「你當台北市長，你爸爸在中國的角色是什麼？」，這不是誰貼標籤的問題，而是要交代清楚，這不是私人的事，是公共利益的事，今天也不是質疑蔣萬安的血緣，這是台灣利益的問題。（編輯：謝佳珍）1111109