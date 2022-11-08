鹹豬手爭議 黃珊珊：很早就收到照片但沒操作

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（中央社記者劉建邦台北8日電）國民黨北市議員徐巧芯指控民進黨台北市長參選人陳時中餐後向旁人伸鹹豬手，並公布影片。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，競辦很早就收到相關照片，但認為沒有操作必要。

黃珊珊今天走訪新東街攤販集中場（俗稱草埔市場），會前接受媒體聯訪。記者詢問，關於徐巧芯指控陳時中日前餐敘後微醺向旁人伸鹹豬手及昨晚在電視節目公布47秒相關影片的看法。

對此，黃珊珊表示，此事就是活生生的藍綠惡鬥實境秀，一件單純事件被故意以這樣方式操作，這件事情應該回歸本質，不需要再政治操作，藍綠惡鬥也不用搞這種花樣，實在沒有必要，競選辦公室其實很早就收到相關照片，但認為沒有操作的必要。

黃珊珊指出，民調上上下下，每天都會有不同說法，現在離選舉投票日較近，政黨會操作組織動員及棄保等，覺得正常，最後階段會持續爭取更多市民支持，且電視辯論會後，觀察到市場表態的民眾也增加，民調就是參考。

記者提問，名嘴提到黃珊珊過去形象是律師牌，近期應多打溫情牌。

黃珊珊回答，她有自己的步調，選舉不要變成演出或演戲，就是呈現最真實的自己，當然可以溫情訴求，但不會故意示弱或以哽咽的方式尋求選民支持，選舉應該理性比較好。

有關松湖變電所議題，黃珊珊說，當時每名市議員都抗議設在住宅區旁邊，所以北市府才幫台電找地，但不被接受，重點是根本沒檢討原本設計及配置，20多年後才再提興建，若真的有召開幾百場說明會，為何最後仍不成功，意味設置變電所根本沒急迫性。

民進黨北北基桃4縣市長參選人今天合體舉行記者會，宣布推出「1200首都通交通月票」，票價擬降到每月新台幣1200元，範圍將增加基隆、桃園，更整合台鐵、機捷、國道客運等運具。

黃珊珊對此指出，台北市政府曾推出1280政策，且由市府編列預算支應，中央當時有補助嗎？希望不管誰當選，此政策別變空頭支票。（編輯：戴光育）1111108