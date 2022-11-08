鹹豬手爭議 陳時中競總：蔣萬安若有擔當就道歉

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國民黨台北市議員徐巧芯指控民進黨台北市長參選人陳時中伸「鹹豬手」，陳時中競選總部8日下午舉行記者會，呼籲國民黨台北市長參選人蔣萬安「若有擔當就馬上道歉」。中央社記者陳昱婷攝 111年11月8日

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）國民黨台北市議員徐巧芯指控民進黨台北市長參選人陳時中伸「鹹豬手」，陳時中競總今天呼籲國民黨台北市長參選人蔣萬安「若有擔當就馬上道歉」，強調社會要的是和諧非鬥爭。

徐巧芯6日晚間公布多張照片，指陳時中在餐敘後微醺，向旁人伸出「鹹豬手」。陳時中競總立刻譴責看圖說故事並呼籲蔣萬安團隊道歉，蔣萬安隔天受訪反而質疑陳時中陣營以牽拖轉移焦點，並表示好奇那些照片是誰拍的。

由於蔣萬安團隊仍未道歉及撤下照片，陳時中競選總部今天下午舉行記者會，發言人羅浚晅質疑，蔣萬安身為團隊主帥，卻縱容團隊中只想著政治、沒有人民的徐巧芯等到處破壞，甚至對著已經勝訴的醫療爭議事件說三道四，自己則迅速切割。

羅浚晅說，社會要的是和諧而不是鬥爭，這場選舉只是人民每4年一次行使投票權找出最適合的人當市長，請蔣萬安陣營不要再騷擾照片中的醫師夫妻，「蔣萬安如果有擔當就馬上道歉，因為道歉是療傷、止傷最好的方法」。

身為醫師的羅浚晅向民眾呼籲，要比蔣萬安更進步、更團結，因為醫師的戰場是在醫院、不是法院，不要讓他們感到痛苦與害怕，更不要再去破壞他們平靜的生活。

競總發言人林楚茵表示，藍營運用白色恐怖時期恫嚇、監視、扭曲、抹黑等手法，在選舉最後階段將陳時中的親朋好友牽連進來，不僅一點人性都沒有，更是在殺雞儆猴，告訴醫護人員「要乖一點、不要挺陳時中，因為老大哥在看著你」。

林楚茵以自身媒體經驗指出，新聞媒體有報導自由及判斷能力，若認為沒有報導必要及價值或根本不是事實，就不會報導，但藍營卻說是媒體被施壓而不敢刊登，「請大聲說出來是哪家媒體，否則就是蔣萬安陣營自導自演，蔣萬安沒資格競選台北市長。」

具有律師背景的競總發言人陳品潔也說，蔣萬安自稱是律師，應該具備分辨性騷擾行為的能力，卻容忍徐巧芯不實指控，更在事後切割不說明，「這有兩種可能，一是他為了選舉背叛律師專業，或他有律師執照卻沒有律師的法學素養。」（編輯：李亨山）1111108