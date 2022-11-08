選前之夜場地租借爭議 林佳龍指侯友宜行政獨裁

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（中央社記者王鴻國新北8日電）不滿選情之夜借不到板一運動場前廣場及一旁的區運路，民進黨新北市長參選人林佳龍指市長侯友宜行政獨裁，他一定會辦選前之夜；侯友宜對場地租借問題表示，這是依相關租借辦法辦理。

林佳龍今天下午在中和進行車隊掃街，他接受媒體聯訪時針對選情之夜場地租借問題表示，選前之夜是民主的嘉年華，但侯市府黑箱作業及球員兼裁判，在資訊不公開下借走板橋第一運動場前廣場，另外申請區運路又不被核准，集會遊行是人民權利，「我們還是會辦選前之 夜」。

他表示，依專家估算板一廣場及區運路同時都辦活動，人流車流是可以落實交維計畫，因此，不能剝奪他們在此辦活動的權利，外傳是侯陣營要停放遊覽車，他將請競辦執行總幹事何博文拜訪板橋區長，了解評估及許可標準是什麼？

他表示，曾擔任台中市長及交通部長，對交通維持計畫很熟悉，「騙不了我」。侯友宜執政12年來已有行政獨裁現象及威權復辟作法，新北大翻新、人民大翻身就從改革行政獨裁做起。

國民黨新北市長參選人侯友宜今天陪同議員參選人吳訓孝掃街時接受媒體聯訪，針對林佳龍陣營對場地租借將力爭到底，並批評侯友宜是行政獨裁說法表示，一切按照相關租借辦法辦理，其中包含優先順序及場地安全等很多面向，權責單位會向租借單位說明清楚。

侯友宜選舉辦公室也對此發布新聞稿，發言人吳亮賢表示，侯友宜選前之夜的活動場地，團隊依照規定、時間申請板橋第一運動場，由於活動超過萬人參加，因此區運路為侯友宜選前之夜活動疏散計畫區域，「這條路不是為了選舉，而是為了民眾的安全」，不過林佳龍卻刻意忽略，甚至還執意選在這裡舉辦造勢活動。（編輯：李錫璋）1111108