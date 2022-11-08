獨派拉布條籲拒投藍白 黃珊珊：煽動統獨製造衝突

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本土社團「台灣國」7日發動快閃行動，在台北市忠孝西路天橋掛上巨幅「票投國民黨、民眾黨就是鼓勵習近平武力犯台」的白色布條。中央社記者郭日曉攝 111年11月7日

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（中央社記者劉建邦台北8日電）獨派團體台灣國認為國民黨和民眾黨敵我不分，赴北市忠孝西路陸橋拉布條呼籲拒投藍白。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，側翼用這樣方式煽動統獨情結，製造國內衝突沒必要。

黃珊珊下午走訪位於台北市萬華區大理街附近的艋舺服飾商圈，會中接受聯訪。因中共總書記習近平不承諾放棄武力犯台，台灣國認為國民黨和民眾黨敵我不分，昨天到忠孝西路陸橋拉布條呼籲拒投藍、白黨，媒體詢問對獨派行為的看法。

黃珊珊對此回應，相關側翼用這樣方式煽動統獨情結，並製造國內衝突，這沒必要，選舉還是回歸本質，選出適合擔任台北市長的人，而不是每天只會操作這些令人恐懼的事。

媒體詢問，最新民調數據顯示支持度下降？黃珊珊指出，每天都會公布新民調，到選舉封關日前，都可能會出現民調，重點還是回歸選舉本質，台北市民非藍非綠，會堅定想法，知道誰最適合當市長。

黃珊珊接著表示，重點在於選民自己的選擇，且可能有些市民還未表態，相關民調調查方式也會有差異，例如以市話進行民調，但很多人家中未裝家用電話。

黃珊珊說，政黨有政黨的力量，但更偉大的是市民力量，這場選舉是藍綠分贓與市民共贏及超越藍綠的對決，難道市民會希望派系、政黨回歸北市府嗎？台北市不該走回頭路，且市民是自由更是非藍非綠，一定可以自行選擇。

媒體詢問，針對民進黨台北市長參選人陳時中被指伸「鹹豬手」，後續議題引發藍綠互嗆。黃珊珊指出，藍綠該說的話都說，不該說的話也說，但可以不要再說了嗎？（編輯：李亨山）1111108