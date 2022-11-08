陳時中：抱歉讓老友捲入政治鬥爭 譴責無端影射

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）國民黨台北市議員徐巧芯日前指控民進黨台北市長參選人陳時中伸「鹹豬手」，陳時中今天晚間向被捲入政治鬥爭的老友道歉，希望此事到此為止，並呼籲譴責所有無端影射和指控。

徐巧芯6日晚間公布多張照片，指陳時中在餐敘後微醺，向旁人伸出「鹹豬手」。遭影射者為北市聯醫松德院區副院長李雅玲，她與丈夫仁愛院區副院長丁金聰一同出席餐敘。

陳時中今天晚間在臉書發文表示，他一再強調選舉也要有人性，針對對手陣營利用偷拍、看圖說故事這種不光明正大的方式進行選戰，實在令人厭惡。

陳時中說，這個事件受到傷害最大的是丁金聰夫婦，尤其是李雅玲身為女性所承受的壓力，他們是自己長期的老友，「很抱歉因為我的選舉，讓他們被捲入政治鬥爭的是非中」。

陳時中表示，他昨天晚上說了「歹勢」但不夠精準，因此讓老友承受更大的責難，他要再次表達歉意，也希望這件事情到此為止，不要繼續傷害無辜的第三者。

陳時中呼籲，請大家一起譴責所有對於兩名醫師無端的影射和指控。（編輯：張銘坤）1111108