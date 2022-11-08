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蔣萬安想恢復YouBike前30分鐘免費 辭立委不說死

2022/11/8 22:44
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（中央社記者陳怡璇台北8日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，若當選要恢復YouBike前30分鐘免費、1年內啟用大巨蛋等；至於要不要辭立委，則以「飯燜一下才好吃」比喻，笑說讓大家想像。

蔣萬安接受電視節目「新聞面對面」主持人謝震武專訪，今晚播出。被問到距離選戰剩下18天是否要辭立委，蔣萬安表示，都照既定的節奏打選戰，並打比方說煮飯時，飯煮熟了不要馬上掀鍋蓋，燜一下才好吃，笑稱大家可以想像。

被問及政策時，蔣萬安則說若當選，上任後想恢復YouBike前30分鐘免費，市府若花這一點小錢進而帶動民眾多搭乘大眾運輸，既可以節能減碳又有健身效果，其實很值得做；蔣萬安也承諾上任後1年內啟用大巨蛋。

至於選前之夜與藍營大咖如前高雄市長韓國瑜合體的安排，蔣萬安強調都在規劃中，確定後就跟大家報告，選舉就是要爭取各方支持的力量，歡迎任何願意來加油支持的人，而跟韓國瑜也有暢通溝通管道，韓國瑜之前在高雄的執政經驗、幕僚等，都從中獲得很多建議。

蔣萬安表示，若當選市長，會秉持專業、品德、人才等原則來組建小內閣。被問到會不會受親近的教授朋友或家人等影響，蔣萬安說「當然不會」，這是他帶領團隊時堅守的重要原則與信念。（編輯：張雅淨）1111108

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