蔣萬安稱捍衛主權 曹興誠：不容花言巧語

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（中央社記者林長順台北7日電）聯電創辦人曹興誠今天表示，蔣萬安高呼保護中華民國主權，但保護主權不是空話，他呼籲蔣萬安公開聲明反對中共以任何理由武力犯台，這是嚴肅問題，不容蔣萬安花言巧語。

曹興誠上午在台大校友會館召開「為阿中部長說幾句公道話」記者會，除了肯定民進黨台北市長參選人陳時中在防疫期間表現，也發表他對兩岸問題的看法。

曹興誠指出，主權是一個國家對其管轄區域所擁有的至高無上的、排他性的政治權力。現在的國民黨不承認台灣有獨立、自主的政治權利，他們反對台獨，就是反對台灣自主的主權，而一個中華民國、一個中華人民共和國，上面還要再加「一個中國」，還說「兩岸同屬一個中國」，這就違反「國家主權至高無上」的定義。

曹興誠說，5日辯論會的時候，國民黨台北市長參選人蔣萬安高呼說要保護中華民國主權，但保護中華民國主權不是空話、俏皮話，如果不敢講台灣主權獨立、自主，與中共無關，不支持總統蔡英文的「兩岸互不隸屬」，那就是在破壞台灣主權。

曹興誠表示，國民黨藉口說是照「一中憲法」，但這個一中憲法是要國民黨打回中國，消滅中華人民共和國，國民黨有消滅中共嗎？沒有。甚至還跑到中國吃吃喝喝、從來不提中華民國，國民黨這就是在消滅中華民國主權。

曹興誠問蔣萬安，蔣萬安說他有抗中保台DNA，但蔣萬安的祖父蔣經國的DNA是「不接觸、不談判、不妥協」，而蔣萬安的父親蔣孝嚴，卻跑到中國大陸，不只接觸、吃吃喝喝，還接受習近平的家宴，這到底是什麼DNA？

曹興誠呼籲，蔣萬安應該公開聲明反對中共以任何理由武力犯台，如果中共武力犯台，國民黨應站在最前線誓死抵抗，這是嚴肅的問題，不容身為首都市長候選人的蔣萬安混淆、花言巧語。

陳時中也表示，前總統馬英九日前提到「兩岸主權互不隸屬」是空話，請問蔣萬安認為這是不是空話？如果蔣萬安沒有講出對於兩岸主權到底是否互不隸屬的態度、簽不簽相關的不投降協議書，還要來扣帽子，這不是一個要選市長的候選人應有的態度。（編輯：李錫璋）1111107