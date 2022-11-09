更多編輯台推薦新聞：
韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美眾院議長鹿死誰手？裴洛西麥卡錫加州之爭
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北4/300
首頁 / 政治

陳時中：民眾厭倦抹黑 候選人有責任導引選風

2022/11/9 09:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北9日電）國民黨台北市議員徐巧芯日前指控伸「鹹豬手」，陳時中今天表示，持續造謠實在不可取，民眾對於抹黑感到厭倦，選舉應回歸選賢與能，所有候選人都有責任導引選風。

陳時中上午到富民市場掃街拜票前接受媒體聯訪表示，徐巧芯持續造謠實在不可取，民眾對於抹黑都已經感到厭倦，選舉還是要回歸選賢與能，所有候選人都有責任導引選風。

對於是否考慮提告，陳時中重申，徐巧芯不斷抹黑、造謠，但他個人不會提告讓徐巧芯蹭聲量。

徐巧芯6日公布多張照片，指陳時中在餐敘後微醺，向旁人伸出「鹹豬手」。遭影射者為北市聯醫松德院區副院長李雅玲，她與丈夫仁愛院區副院長丁金聰一同出席餐敘。

陳時中昨天晚間在臉書發文表示，丁金聰夫婦是自己長期的老友，「很抱歉因為我的選舉，讓他們被捲入政治鬥爭的是非中」，呼籲大家一起譴責所有對2名醫師無端的影射和指控。

此外，媒體詢問，怎麼看國民黨台北市長候選人蔣萬安接連念錯字。陳時中笑了一聲後表示，「可能在矽谷待久了吧」。

至於最新民調顯示與蔣萬安差距縮小，陳時中回應，每一區、每個選民都要爭取，他會持續努力，不過近來在地方走市場或舉辦廟口開講時，他認為聲勢跟選民支持度都非常強烈，有充分信心會勝選。（編輯：方沛清）1111109

陳時中
蔣辦批陳時中責任推給下屬 不適合當市長 獨派拉布條籲拒投藍白 黃珊珊：煽動統獨製造衝突
徐巧芯
陳時中：抱歉讓老友捲入政治鬥爭 譴責無端影射 鹹豬手爭議 陳時中競總：蔣萬安若有擔當就道歉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台電：松湖變電所興建 已辦理逾230次說明累計近千人