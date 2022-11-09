陳時中：民眾厭倦抹黑 候選人有責任導引選風

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）國民黨台北市議員徐巧芯日前指控伸「鹹豬手」，陳時中今天表示，持續造謠實在不可取，民眾對於抹黑感到厭倦，選舉應回歸選賢與能，所有候選人都有責任導引選風。

陳時中上午到富民市場掃街拜票前接受媒體聯訪表示，徐巧芯持續造謠實在不可取，民眾對於抹黑都已經感到厭倦，選舉還是要回歸選賢與能，所有候選人都有責任導引選風。

對於是否考慮提告，陳時中重申，徐巧芯不斷抹黑、造謠，但他個人不會提告讓徐巧芯蹭聲量。

徐巧芯6日公布多張照片，指陳時中在餐敘後微醺，向旁人伸出「鹹豬手」。遭影射者為北市聯醫松德院區副院長李雅玲，她與丈夫仁愛院區副院長丁金聰一同出席餐敘。

陳時中昨天晚間在臉書發文表示，丁金聰夫婦是自己長期的老友，「很抱歉因為我的選舉，讓他們被捲入政治鬥爭的是非中」，呼籲大家一起譴責所有對2名醫師無端的影射和指控。

此外，媒體詢問，怎麼看國民黨台北市長候選人蔣萬安接連念錯字。陳時中笑了一聲後表示，「可能在矽谷待久了吧」。

至於最新民調顯示與蔣萬安差距縮小，陳時中回應，每一區、每個選民都要爭取，他會持續努力，不過近來在地方走市場或舉辦廟口開講時，他認為聲勢跟選民支持度都非常強烈，有充分信心會勝選。（編輯：方沛清）1111109