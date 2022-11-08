林佳龍中和車隊掃街 廖婉如接力永和夜市拜票

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民進黨新北市長參選人林佳龍（右，車上者）8日到中和區車隊掃街，獲不少民眾歡迎。（林佳龍競辦提供）中央社記者王鴻國傳真 111年11月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）選前衝刺雙和地區，民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午在中和車隊掃街，獲不少路人歡迎；林佳龍妻子廖婉如晚上接力到永和樂華夜市拜票，並宣導力挺18歲公民權。

林佳龍下午在中和區車隊掃街，沿途市民熱烈歡迎，揮舞「新北大翻新」手搖旗為車隊加油打氣，向車隊伸出大拇指比讚，表態支持1號。

林佳龍接受媒體聯訪時說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診隔離後，目前自主健康管理的身體狀況，他表示，很多人關心他、提供很多保養補品，真的非常感謝，現在除了喉嚨偶爾會癢之外，康復狀況良好，他會好好注意身體，最後衝刺。

廖婉如晚間來到永和樂華夜市，在市議員羅文崇、議員參選人許昭興，以及民進黨青年部主任蔡沐霖和「國務青」等年輕人陪同下掃街拜票，為林佳龍拜票，並宣導18歲公民權。

廖婉如一行人沿途受到許多夜市攤商及民眾歡迎，紛紛比讚加油，還有攤商熱情送上粽子、菜頭，希望林佳龍有個好彩頭也能「高中」新北市長。

廖婉如接受媒體聯訪時表示，林佳龍隔離期間遵守防疫規定，自主健康管理後也在防疫規範下召開記者會，持續在網路上發聲與選民互動，她可以代跑的也盡量會幫忙。

廖婉如強調，相信很多市民朋友也開始思考，是要選擇當選後半年開始請假參選總統的市長侯友宜，還是能夠做好做滿4年的林佳龍，相信這個議題也會慢慢發酵。

蔡沐霖說，「國務青」的接力大隊首發場就選在新北市，因為林佳龍過去不管舉辦「挺18音樂會」或是行動力挺18歲公民權，都是站在第一線一起推動，現在全國各縣市的夥伴也聚集在新北，要衝刺這剩下的18天，希望能將修憲複決的門檻衝破。（編輯：唐聲揚）1111108