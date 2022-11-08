蔣辦批陳時中責任推給下屬 不適合當市長

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室今天開記者會表示民進黨對手陳時中，每當被外界指責時都不願扛責、推卸給下屬，批不是適合的台北市長人選。

蔣辦今天舉辦「敲中大會02：責任我扛、有鍋你背，盤點陳時中六6大甩鍋事件」記者會，蔣辦副發言人蕭羽耘批評，陳時中團隊前後7次座車交通違規、發布不雅馬桶宣傳影片、宣傳美食使用盜圖，以及3+11會議疑雲、萬華破口說、把衛福部當第二競總等「6大甩鍋」事件。

國民黨立委李德維指出，在這些例子裡，陳時中都是當事人，卻分別以「我不知道」等各種理由，將責任推給司機、小編，甚至是衛福部。

李德維說，最離譜的是，立法院內包含國民黨籍立委，當時都要求衛福部拿出3+11相關會議紀錄，而陳時中一開始的說詞是，會議紀錄沒有辦法公開；但當疫情不斷擴大，大家強烈要求衛福部務必對國人公開3+11相關會議紀錄時，才被發現根本沒有。

李德維批，陳時中後來又改口「那個會議其實陳宗彥沒參加」，大家都看得出來，陳時中一開始想把責任推給中央疫情指揮中心的副指揮官陳宗彥，批陳時中有責任不敢擔、非常離譜。

李德維說，種種事情都證明陳時中並不適合擔任台北市的市長。（編輯：張銘坤）1111108