北市天橋台灣國拉布條籲拒投藍白 新工處派員處理

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九合一選舉將至，本土社團「台灣國」7日發動快閃行動，在台北市忠孝西路天橋掛上巨幅「票投國民黨、民眾黨就是鼓勵習近平武力犯台」的白色布條，引起經過路人側目。中央社記者郭日曉攝 111年11月7日

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（中央社記者黃麗芸、劉建邦、陳怡璇台北7日電）中共總書記習近平不承諾放棄武力犯台。獨派團體台灣國認為國民黨和民眾黨敵我不分，今天到忠孝西路陸橋拉布條呼籲拒投藍白黨，台北市新工處獲報後已派員到場處理。

台灣國先前於國慶日當天在凱達格蘭大道上成立「拒投藍白大旗隊」，呼籲台灣人民抗共保台、拒投藍白，公投決定台灣國慶日。

由於習近平不放棄武力犯台，台灣國今天再赴台北車站附近的忠孝西路陸橋，在橋上拉起巨型布條，上面寫有「票投國民黨、民眾黨 就是鼓勵習近平武力犯台」等內容，引發不少路人注目。

此外，現場立旗內容也寫著「拒投蔣萬安、黃珊珊 就是拒絕習近平」等訴求。

台灣國理事長陳峻涵告訴中央社記者，中共第二十次全國代表大會召開前，有名勇士彭立發在中國大陸北京市四通橋上懸掛「嗆聲習近平」布條，隨後遭逮捕且迄今生死未卜，且習近平也再度強調不放棄武力犯台。

陳峻涵指出，正當台灣人同仇敵愾之際，國民黨主席朱立倫卻對習近平發賀電，民眾黨主席柯文哲也一再強調「兩岸一家親」，若這些黨派代表勝選，會給習近平或全球一個錯誤訊息，認為台灣人希望接受共產黨統治，所以藉此活動提醒所有民眾在九合一選舉要投下正確的一票。

對此，民眾黨台北市長參選人黃珊珊競選辦公室回應表示，黃珊珊是以無黨籍參選，台灣國懸掛布條等相關情事，應詢問國民黨及民眾黨意見，強調台北市政在後疫情時代，需要延續的力量照顧市民的經濟民生，已刻不容緩，實在沒有操作意識形態的本錢，呼籲各界能理性討論市政。

國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室則表示，不予回應。

由於此活動未事前申准，轄區警方除派員到場維持秩序外，也通報主管機關新工處處理。

新工處表示，養護工程隊已派人到場處理，但現場布條已拆卸，坦言這種突襲式掛布條，很難舉證和找人，實務上開罰很難。

新工處說，布條內容要經主管機關審核，這第一關過了之後才會依設置地點跟建管處、環保局、新工處等申請掛上，而這幾年新工處都未接到相關申請。（編輯：李錫璋）1111107

中共總書記習近平不承諾放棄武力犯台。獨派團體台灣國認為國民黨和民眾黨敵我不分，7日在台北市忠孝西路陸橋拉布條呼籲拒投藍白黨，引發不少路人注目。中央社記者黃麗芸攝 111年11月7日