南投選戰出現不明抹黑布條 環保局2天拆250面

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南投選戰出現來源不明黑布條指黑道治縣、11月26日換黨換人做做看，南投縣環保局接獲檢舉，5、6日派員共清除約250面，環保局指出，依法移除不明布條，若發現仍會再拆。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，但南投縣竹山、集集、埔里等鄉鎮近日出現黑布條寫著「黑道治縣，你甘願嗎」，並註明11月26日換黨換人做做看，最後署名「南投升級後援會」，南投縣政府環境保護局接獲檢舉，確認違反廢棄物清理法第27條，依法拆除。

縣府今天召開縣務會議，環保局長李易書指出，日前接獲民眾、民代檢舉，路邊出現許多與選舉有關的黑色布條，經查布條署名「南投升級後援會」是沒有合法立案的不明團體，環保局人員2天移除約250面布條，若查獲行為人可罰新台幣1200元至6000元。

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有關參選人競選布條與不明布條差別，李易書說明，若被檢舉對象是合法自然人或法人，因布條屬自然人或法人財產，會先請對方陳述查證，若認定須拆除，才會派員拆除，會有一些程序，不會直接拆除，但此後援會沒有合法立案，非自然人、法人，所以直接拆除。

縣長林明溱接受媒體聯訪表示，經查沒有南投升級後援會這個團體，顯然就是不合法的抹黑布條，且遭指「黑道治縣」根本是侮辱縣民，他不是黑道，擔任縣長8年更被雜誌評比為5星級，「哪裡來的黑道」，這種抹黑文字根本藐視南投縣民智慧。（編輯：陳仁華）1111107