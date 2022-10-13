20大前北京高架橋懸掛反習布條 中國網路全面封殺照片

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中共20大召開在即，有民眾13日上午在北京海淀區一座高架橋掛出「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」等抗議布條。澳洲廣播公司駐台北記者Bill Birtels在個人推特轉發照片。（圖取自twitter.com/billbirtles）

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（中央社記者邱國強北京13日電）中共20大召開在即，有民眾上午在北京海淀區的一座高架橋上，掛出寫著「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」、「不要文革要改革」、「不要核酸要吃飯」等巨幅布條，引起熱議。

根據網路訊息，至少有兩名路人拍下了布條掛在高架橋上的照片，並在午後上傳網路，其後迅速在中國各大網路社交平台流傳。但有網友透過微信轉發照片後，立刻被網管給予停號24小時的處分。

照片顯示，掛上抗議布條的地點，是在北京市海淀區北三環的四通橋上。當地位在中國人民大學及北京友誼賓館旁，是北京市區通往科技業聚落中關村，以及眾多大學院校的交通要道。

掛出的抗議布條共有4幅，為白底紅字，分別寫著「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由」、「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」、「不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，引起路過的汽機車駕駛人注意。

在照片中，掛上布條的高架橋護欄後方，冒出了一道黑色濃煙，不遠處還有一名交通警察及一名身分不詳的紅衣黃帽男子。但目前無法得知這名男子的身分，也不清楚黑煙從何而來。

有民眾向記者表示，他上午前往在海淀任職的學校上班時，曾路過這一路口附近，當時嚴重堵車，不清楚發生何事。下午看到網路，才知道是有人掛抗議布條。

雖然中國網路全面封殺相關圖片，但還是有網友從海外網路平台得知這一消息。有人表示，在開會（中共20大）期間掛布條，如同「老鼠給貓掛鈴噹」；但也有人表示，至少「不要核酸」勇敢說出了眾多民眾的心聲。更多網友則是擔憂，這名掛布條的人士會面臨什麼樣的命運。（編輯：楊昇儒）1111013