中國過度防疫掀民怨 深圳爆發警民衝突

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（中央社台北27日電）中國官方今天公布新增968例COVID-19病例，本土佔809例，世界各國陸續解除防疫管制，唯中國堅持不放惹民怨，近日網路流傳影片，指深圳因過度防疫而爆警民衝突，場面混亂。

中國衛健委官網上午公告，26日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診245例，境外輸入72例，本土173例中，四川58例，貴州44例，黑龍江21例，廣東12例，西藏11例等。

新增無症狀感染者723例，境外輸入87例，本土636例中，寧夏233例，黑龍江115例，西藏83例，貴州81例，天津38例，四川21例，雲南20例。

全球各國陸續解除防疫管制，就連香港的海外入境檢疫也放寬為「0+3」，唯獨中國仍堅持嚴格清零和封控而民怨益增。YouTube頻道「中國民間驚聞」昨天上傳深圳市福田區沙尾村爆發嚴重警民衝突片段。

畫面顯示，大批身穿藍色防護衣的人魚貫穿過街頭，在市區與民眾拉扯推擠，混亂中民眾怨嘆：「派出這麼多人鎮壓老百姓。」

根據旅美的中國科普作家方舟子的推特發文：「深圳福田沙尾村大起義。起因是當地發現幾例陽性，政府要封掉整個村子，官逼民反。深圳緊急調派大批員警前往鎮壓。」

另據香港網路媒體01今天報導，深圳26日新增本土病例僅10例。

因貫徹清零反復封控，當局傳聲筒、環球時報前總編輯胡錫進也凍未條，並於24、25日連兩天發文呼籲，「我們抗疫的確付出了經濟代價。現在越來越多的人對反復『靜態管理』感覺受不了了」。

他說，誠懇希望專家多發聲，並呼籲小粉紅高抬貴手，不要給表達專業意見看法的專家貼標籤、施加壓力，那些壓力會傳到專家所在機構甚至上級單位，最終形成不利專家繼續發聲的行政環境。

香港明報今天報導，自爆發疫情至今，中國共有近2000名官員因防疫不力被問責，地方官為保烏紗在防控措施上「層層加碼」，過度檢測、破門消毒殺菌、設卡封路等層出不窮。

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報導說，變異株Omicron席捲全球後，全中國更有數十座大中城市「封城」，引來民眾不滿，但中共領導人習近平在多個場合仍強調「動態清零」，預料中共20大結束前嚴密防控政策不會喊停。

另據衛健委通報，截至9月26日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例24萬9929例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬1152例（境外輸入738例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110927