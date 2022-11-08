徐巧芯再公布影片控鹹豬手 陳時中：選舉應有人性

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台北市議員徐巧芯指控民進黨台北市長參選人陳時中（圖）鹹豬手，陳時中8日表示，選舉時應有人性，別再做傷人的事。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北8日電）台北市議員徐巧芯指控民進黨台北市長參選人陳時中餐後向旁人伸鹹豬手，並公布影片。陳時中今天說，不管情勢怎樣變化，這就是惡劣的動作，在選舉時也應有人性，不要再做傷害人的事。

國民黨台北市議員徐巧芯指控陳時中餐敘後微醺，向聯醫松德院區副院長李雅玲伸鹹豬手，7日晚間在電視節目上再公布47秒相關影片。

民進黨中央上午舉行「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見記者會。

媒體詢問，若國民黨台北市長參選人蔣萬安穩定領先，為何還要這麼做？陳時中受訪時表示，不管情勢怎樣變化，這樣的動作就是惡劣的，無端影射其他人都是一種傷害，在選舉時也應該要有人性，秉持政見、台北未來的發展盡量提出意見，不要再做傷害人的事。

媒體追問，李雅玲是否有致電道歉？陳時中說，不要再牽扯其他人，傷害已經很深，無端牽扯其他人造成傷害，不是社會想做的。

陳時中表示，他的太太對於有人被無端影射的情形，身為女性都會有所不滿；選舉也好、平常做人也好，「都是人，把人做好就好」。（編輯：蘇龍麒）1111108