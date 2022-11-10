陳時中邀音樂人相挺 盼以正能量選舉留下美好

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）民進黨台北市長候選人陳時中近期接連公布競選系列歌曲，多名音樂創作者今天現身分享心得。陳時中說，歌曲是有感染力量的，衷心期盼選舉能用正能量比拚，留下美好的事情。

陳時中今天上午舉行音樂人挺阿中記者會，金曲台語歌王王俊傑、民謠大師陳明章、滅火器樂團主唱楊大正到場支持，會中同時公布6首競選系列歌曲之一、董事長樂團主唱吳永吉創作的「頂真」。

楊大正致詞表示，幾週前，他與王俊傑、陳明章一同工作時，發現他們在偷偷寫歌，聽到後非常感動，因此自告奮勇，很開心有這次機會為陳時中寫歌。

楊大正說，他是高雄人，但在台北市住了12年，公司也登記在這裡，所以台北市的未來與他息息相關，呼籲選民將神聖的一票投給最好的人選。

王俊傑在分享創作故事前指出，他15歲的女兒昨天特別交代，今天一定要請大家支持18歲公民權，這樣女兒3年後就可以投票了。

他說，回顧2週前，當時他意識到陳時中沒有半首競選歌曲，覺得非常奇怪，就打電話給陳時中競選總幹事吳思瑤，主動接下這個任務。

王俊傑指出，創作過程是感性的，需要故事與溫暖，所以他自己先寫了一首歌，再找幾個朋友聽，若他們喜歡這首歌就會被推坑，讓感動延續發生，大家就迅速在2週內就生產出6首歌。

陳明章表示，他的歌其實是抒發多年來心情，相信陳時中有能力帶領台北市變得更好，希望陳時中當選，「我們只要有心，石頭可以變黃金」。

陳時中說，選舉是選賢與能，不應該有太多扭曲、抹黑甚至傷及無辜，因為選舉總是會過去，希望留下來的都是美好事情，就像這些充滿希望與感動、帶來正能量的歌曲。

陳時中提及，陳明章在30多年前其實幫他寫了1首潔牙歌，讓他去小學推動培養刷牙習慣，所以歌曲是有感染力量的，能夠淨化心靈、帶來希望，他衷心期盼選舉能用正能量比拚，比拚候選人們能給台北帶來什麼正向改變。（編輯：戴光育）1111110