無良公關公司指藍營找狗仔跟拍參選人 洪孟楷：簽名遭P圖已報警

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網傳有國民黨立委洪孟楷（圖）簽名的文件，指藍營找狗仔跟拍民進黨縣市長參選人。洪孟楷10日在立法院司法及法制委員會表示，他的簽名是被P圖的，已報警，要求檢警單位儘速偵辦，並追問最快何時可以展開約談行動。中央社記者劉世怡攝 111年11月10日

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（中央社記者劉世怡台北10日電）網傳有國民黨立委洪孟楷簽名的文件照片，指藍營找狗仔跟拍民進黨縣市長參選人。洪孟楷今天表示，他的簽名是被P圖的，已報警，要求法務部長蔡清祥應令檢警盡速展開約談行動。

立法院司法及法制委員會今天邀請蔡清祥率所屬單位主管列席報告業務概況及立法計畫，洪孟楷及國民黨立委李德維就自己所涉案件進行質詢。

臉書（Facebook）粉專「無良公關公司」昨天傳出一份有國民黨台北市長候選人蔣萬安、競選團隊發言人李德維、洪孟楷及台北市議員徐巧芯簽名的文件，指稱藍營找狗仔跟拍民進黨縣市長參選人，引發熱議。對此，蔣萬安競選辦公室嚴正否認，3名民代也已報警。

洪孟楷質詢時提出翻攝PTT（批踢踢實業坊）資料指出，蔣萬安、李德維、洪孟楷及徐巧芯的簽名原出處已找到，他個人在外參與活動也會簽名，要取得他的簽名並不難，在粉專這次貼出的文件中，他的簽名是被P圖的，他昨晚已到警局報案。

洪孟楷詢問蔡清祥，此件符合「惡、假、害」不實訊息，距離九合一大選只剩16天，檢警單位能否盡速偵辦，最快何時可以展開約談行動。

蔡清祥答詢表示，「這件不是我在辦的，我不能回答」，法務部的立場就是任何違法事情，司法機關會盡速處理，並會遵守偵查不公開原則。

蔡清祥指出，今天備詢前接受媒體聯訪時，他也有說明通案性的辦案原則，選舉期間有很多爭議事件，檢、警、調等執法機關只要接獲到檢舉，都會秉公處理，並積極蒐集相關證據。

另外，李德維今天質詢時也針對此造假簽名疑雲表示，恐已違反選罷法及偽造文書，對方連立法委員的簽名都敢造假，他雖已報警，但要求台北地檢署及調查局應立案查辦，法務部及調查局也應關心此件案情。（編輯：戴光育）1111110