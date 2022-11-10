「選前之夜」地點 林佳龍堅持板一運動場周邊

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民進黨新北市長候選人林佳龍（前左3）10日到三重區力行市場掃街，他受訪表示，目前仍規劃在板橋第一運動場前廣場或區運路附近舉辦「選前之夜」，這是人民集會結社自由，不容打壓。中央社記者高華謙攝 111年11月10日

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（中央社記者高華謙新北10日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天指出，仍規劃在板橋第一運動場前廣場或區運路辦「選前之夜」，這是人民集會結社自由，不容打壓，競選辦公室也將公布人流車流與交通維持動線。

林佳龍競辦日前召開記者會表示，「選前之夜」借不到板橋第一運動場前廣場與區運路，質疑黑箱作業。對此，國民黨新北市長候選人侯友宜選辦指出，早已申請板橋第一運動場作為「選前之夜」場地。

至於區運路路段，板橋區公所日前指出，因交通與安全考量不借用，但已協助林佳龍競辦借用板橋第二運動場及公館街舉辦「選前之夜」。

林佳龍今天到三重區力行市場掃街前接受媒體聯訪表示，目前仍規劃在板橋第一運動場前廣場或區運路附近舉辦「選前之夜」，這是人民集會結社自由，不容打壓。

他質疑，哪有說5月侯友宜還沒說要參選新北市長，就偷偷摸摸用其他名義先登記板一運動場前廣場，現在又不提供相關登記借用資料。

林佳龍指出，其中是否涉及偽造文書、並轉用場地給其他人，且如果不是原始主辦單位申請，出事怎麼辦。

記者詢問，如果最後還是無法爭取到區運路，是否還會在那裡辦。

林佳龍回答，今天會請競辦公布不互相影響的動線，就算侯友宜陣營借走板一運動場前廣場，但透過交通維持計畫及詳細的人流、車流分析，一樣能在不互相干擾的區運路與新站路附近舉辦「選前之夜」。

林佳龍說，侯友宜陣營也必須拿出數字與證據，證明會有多少人在這些地點活動，以評估雙方維持活動和平進行。歷屆以來板一運動場前廣場都是透過黑箱作業，國民黨向來球員兼裁判，這是不公平競爭。

記者提問，國民黨立法院黨團對於林佳龍陣營找計程車司機張貼廣告一事將召開記者會，要求拿出租賃契約等證據。對此，林佳龍指出，競辦已到法院提告，所有證據都會提供給法院。（編輯：戴光育）1111110