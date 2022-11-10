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計程車廣告事件 藍營籲林佳龍拿出租賃契約

2022/11/10 14:29（11/10 15:23 更新）
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（中央社記者王承中、高華謙台北10日電）民進黨新北市長候選人林佳龍計程車廣告被控涉及賄選爭議，國民黨新北市議員葉元之今天表示，林佳龍陣營堅稱沒有賄選，但從頭到尾都沒有看到林佳龍陣營口中的廣告租賃合約，如果有合約，就快拿出來。

林佳龍今天上午到新北市三重區力行市場掃街前接受媒體聯訪表示，競選辦公室已經提告，所有證據都會提交給司法機關。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯、新北市議員葉元之，以及國民黨新北市議員參選人黃心華等人，今天在國民黨立法院黨團召開記者會，呼籲林佳龍陣營，要澄清外界質疑，就該快點拿出口中聲稱的「計程車車身廣告租賃契約」。

葉元之表示，林佳龍陣營堅稱沒有賄選，是透過4名司機找500輛小黃；但問題是，大家從頭到尾都沒有看到林佳龍陣營口中的廣告租賃合約，現在林佳龍陣營卻對他及桃園市議員詹江村提告，這是林佳龍陣營所說的以訟止謗，還是要箝制外界提出質疑的言論自由。

葉元之指出，有合約就快拿出來，如果沒有，是不是就是跟那4名司機隨便講講，錢有發出去就好，貼紙有貼沒貼沒關係。這件事太不合常理，參選人買廣告，錢付出去一定會去看廣告有沒有刊登，怎麼可能錢花了，有沒有登無所謂，錢發出去就好。

黃心華表示，有選舉過的人都知道，政治獻金收支都要有單據，這樣才能申報選舉經費支出。林佳龍必須針對資訊流、金流、人流說清楚，趕快拿出計程車車身廣告租賃契約，以及相關人士接觸管道、流程，還有所有金流，才能化解賄選疑雲。

曾銘宗表示，這此案件到底是廣告、綁樁，還是賄選，請林佳龍講清楚、說明白，也請已經立案的新北地檢署，不要放水，不要等相關犯嫌串供完成，失去辦案先機，應該盡速依法偵辦。呼籲檢調對於任何個案，不能只辦藍不辦綠。（編輯：蘇志宗）1111110

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