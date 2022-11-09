民團評縣市長參選人兒少政見平均62分 北桃最佳

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台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣兒童權益聯盟9日公布縣市長參選人兒童及青少年政策評比，全台縣市長參選人半數不及格，平均分數為62分，台北市和桃園市的參選人表現最佳，平均分數超過80分。中央社記者陳至中台北攝 111年11月9日

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（中央社記者陳至中台北9日電）台少盟、兒權盟今天公布縣市長參選人兒童及青少年政策評比，全台平均分數為62分，台北市、桃園市的參選人表現最佳，平均超過80分。

台灣少年權益與福利促進聯盟、兒童權益聯盟透過4個主要政黨黨部邀請黨籍參選人提供政見，無黨籍參選人則是主動邀請，總計有54名參選人參與，經由18個團體組成的評審團隊，分成兒少福利、教育與勞動、藝文與休閒、生存與發展、18歲公民權等5大指標評分，參選人也能自提更多政見，最多可加10分，滿分為110分。

根據調查結果，全台縣市長參選人半數不及格，平均分數為62分，台北市和桃園市的參選人表現最佳，平均分數超過80分。

台少盟理事長林月琴表示，台南是六都之一，但參選人卻普遍不重視兒少政策，另外包括宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、雲林縣等縣市，參選人平均分數也較低，多數政見僅集中在托育，例如發放津貼等，對青少年的政見則較少提出，尤其缺乏增加青少年藝文、休閒公共空間的對策。

個別參選人中，分數最高的依序是時代力量黨籍基隆市長參選人陳薇仲（94.89分）、中國國民黨籍嘉義市長參選人黃敏惠（93.82分）、民主進步黨籍台北市長參選人陳時中（93.67分）。

陳薇仲被肯定的是未升學、未就業及自立少年的輔導措施，以及提高兒少預算、設立勞動處、加強青少年勞工權益保障等政見。林月琴說，陳薇仲的兒少政見完整度最高，每一個細項都能很好地回應。

黃敏惠的政見量點是注重青少年勞動權益，包括工讀勞檢、求職防騙、就業隱私等。林月琴說，黃敏惠在競選連任的首長中兒少政見無人能出其右，掌握非常精準，對下一代的保護、呵護值得肯定。而其他競選連任的參選人，則普遍較少提出兒少政見。

陳時中政見包括較少參選人提及的數位媒體素養，在防止數位性暴力方面更積極提出協助受害人將影像下架，及針對學生族群補助藝文休閒券等。林月琴說，陳時中對當今兒少在網路的困境，提出具體措施，令人激賞。

今天記者會上也和表現高分的參選人連線，包括陳時中（得分排名第3）、陳薇仲（排名第1）、無黨籍台北市長參選人黃珊珊（得分91.53分，排名第6）。

陳時中表示，希望未來台北市能成為「愛兒孫城市」，他特別重視「遊中學」，將公園好好設計，提供滑板和街舞場所，以及打造安全上下學環境，降低學校代理教師等。他強調許多政見都是他擔任衛生福利部長時的主軸，希望以後到第一線市政，能夠落實地更好。

陳薇仲表示，她過去4年在基隆市議會，就不斷希望基隆市府要有更多的兒少政策投入，包括公共空間要納入兒童參與、加強性別教育、情感教育等。她也提到若能當選，會特別關注兒少參與，兒少相關政策都要納入參與機制，保障兒少表意權。

黃珊珊表示，從母親角度來看，就會知道要做哪些事。孩子是城市的基礎，如何讓社會友善、孩子健康生長、父母安心生養，要形成良性循環。她也強調孩子生養不是女性一個人的事，工作環境等也都必須改進，絕對不是發錢就好。（編輯：張芷瑄）1111109