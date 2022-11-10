林佳龍提青年成家基金 盼安居樂業降低脫北潮

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民進黨新北市長候選人林佳龍（前右3）10日晚間與尋求連任的同黨籍市議員黃俊哲（前右）合體，一起到板橋北極壇參香祈福。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月10日

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天晚上表示，希望以青年成家基金，每對新人新台幣10萬元，降低「脫北潮」，讓青年願意留在家鄉打拚，讓年輕人不要成為三明治，在新北成家立業。

林佳龍今天晚上到爭取競選連任的板橋區新北市議員黃俊哲的造勢場合演講，入場時受到民眾搖旗子歡迎，高喊凍蒜，並展開廟口戶外開講。

林佳龍在向「北極壇」上香後，致詞演講時強調，新北升格沒有升級，他拒絕北海岸偏區的邊緣化，以往，擔任台中市長任內，台中市擁有山海屯、也有偏鄉，將以此經驗發展新北市的偏鄉。

林佳龍說，新北市雖升格，但「轉骨」沒有轉過去，如果市長侯友宜繼續擔任市長，城市難以蛻變。且侯友宜如果當選市長後跑去選總統，則市政建設將後繼無力。

他說，新北市是北台灣1000萬人口的「桶箍」角色，新北須要量身定做的都市計畫，「我會以台中市與交通部長的經驗，讓新北市大翻身」，會以都市更新的建築策略讓建設發展，讓百工百業維持經濟發展，也讓老舊的社區翻身，讓板橋成為都更的示範區。

在交通建設方面，林佳龍說，捷運五股泰山輕軌是「小孩穿大人衣服」，須要串連的中運量交通，而不是現在市府規劃的輕軌；輕軌是通往深坑、淡海才使用輕軌。

他說，透過「海空雙港計畫」讓海空聯運，不會讓新北市的工廠成為衛星工廠，也讓循環經濟帶動產業發展。除了讓青年可以在家鄉就業，也提出青年成家基金，每對新人10萬元，留在新北成家立業，不要「脫北」。

黃俊哲則表示，他世居板橋，面對即將開幕的「新北歡樂耶誕城」將造成交通衝擊，唯有前交通部長林佳龍才有辦法解決交通的夢魘。（編輯：張銘坤）1111110

民進黨新北市長候選人林佳龍（右）10日晚間與同黨市議員參選人黃俊哲（左）到板橋北極壇參香，隨後並在廟口開講，籲請鄉親支持。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月10日

民進黨新北市長候選人林佳龍（前中）10日晚間到板橋北極壇參香並進行宣講，強調新北大翻新訴求，爭取民眾支持認同。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月10日

民進黨新北市長候選人林佳龍（前左）10日晚間在板橋區北極壇前開講，闡述政見理念爭取選民支持，並與同黨市議員參選人黃俊哲（前左2）一起合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月10日