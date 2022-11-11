無良公關公司爭議 陳時中指競總完全沒有接觸

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（中央社記者蕭博文台北11日電）國民黨北市議員徐巧芯質疑，民進黨台北市長候選人陳時中競辦成員「焦糖哥哥」陳嘉行與「無良公關公司」有交情。陳時中今天說，競總與此事一點接觸都沒有，硬做連結大可不必。

臉書（Facebook）粉專「無良公關公司」9日晚間貼文指稱國民黨計畫找狗仔跟拍陳時中，徐巧芯不滿貼文引用文件盜用她的簽名而提出告訴，昨天又在臉書質疑陳嘉行與「無良公關公司」有交情。

陳時中今天上午接連前往北投區北投市場、金龍市場拜票，在北投市場接受媒體聯訪時，針對徐巧芯的質疑回應表示，競選總部對於此事一點接觸、一點了解都沒有，硬要連結大可不必，應該可以停了。

記者詢問，對於徐巧芯發布LINE群組對話截圖，指稱「無良公關公司」聲稱應陳時中競辦要求而關閉粉絲頁，但遭人質疑群組成員匿名、身分無法確認的看法。

陳時中回答，有人喜歡連連看，但大家不要隨之起舞。

記者提問，有網友指稱陳時中這次被綠營側翼害到。對此，陳時中指出，沒有誰害到誰，每一個成年人自己做事自己負責。

記者再問，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天請辭立委，但同黨竹北市長參選人林為洲、南投縣長參選人許淑華未跟進，如何看待請辭的外溢效應。

陳時中對此表示，蔣萬安辭那個位子本來功能就不彰，所以辭了大概也沒有什麼影響，對立法院而言看起來沒影響。

記者追問，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天在臉書表示最欣賞的政治人物是前行政院長孫運璿，是否意味在關鍵時刻搶深藍選票。

陳時中回答，孫運璿是長期大家覺得非常適任的行政院長，崇拜孫運璿不足為奇，當然也有搶深藍選票的意味。（編輯：戴光育）1111111