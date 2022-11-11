請辭立委 蔣萬安：完全是我自己決定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北11日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天請辭立委，他今天表示，請辭一事完全是他自己的決定，有向北市黨部報告；民進黨正在競選的立委不跟進，就是雙重標準。

蔣萬安今天出席赴南機場樂活園地與長輩共餐，會後接受媒體聯訪時被問及辭立委的決定。蔣萬安表示，「這完全是我自己的決定」，有向國民黨北市黨部報告。

民進黨秘書長林錫耀昨天指出，民進黨提名7名立委參選縣市長，都不會請辭。

記者提問，對於民進黨副秘書長林鶴明昨天指稱蔣萬安在辯論會上表現不好才請辭立委來止住民調下滑趨勢的看法。

對此，蔣萬安表示，民進黨雙標及口不擇言已經很長一段時間 ，接下來只會更多，他請辭立委，展示的是破釜沉舟、一定要贏的決心，希望用這決心持續爭取認同、勤走基層，北市過去8年相關建設停滯，面對世界變化之快，北市不能再空轉。

媒體提問，臉書（Facebook）粉專「無良公關公司」風波，民進黨說是國民黨自導自演一事。

蔣萬安回答，作賊喊抓賊、打人喊救人，就是民進黨專利。

媒體追問，無黨籍台北市長候選人黃珊珊在臉書貼出與前行政院長孫運璿的合照，並說這是她最欣賞的政治人物，意在搶攻深藍票嗎？

蔣萬安回應，孫運璿是不分黨派都感念的前輩，對台灣相關建設及貢獻有目共睹，希望未來北市治理也可以持續秉持孫運璿的精神理念。（編輯：戴光育）1111111