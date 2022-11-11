遭指未遠離柯文哲恐釀選情破口 黃珊珊：不認同

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（中央社記者劉建邦台北11日電）前親民黨文宣部副主任吳崑玉指稱，無黨籍台北市長候選人黃珊珊的選情破口是台北市長柯文哲，她若未保持距離拿不到藍綠選票。黃珊珊今天表示，尊重但不認同任何人是破口。

黃珊珊上午赴松山區龍城市場拜票，會後接受媒體採訪。記者詢問，吳崑玉接受震傳媒「新聞不芹菜」網路直播節目專訪提到，柯文哲會是黃珊珊的破口，她若未保持距離拿不到藍綠選票，且黃、柯2人個性不同，他先前未協助黃珊珊，是因他與柯文哲不合。

對此，黃珊珊指出，不清楚吳崑玉提的內容，也沒看相關報導，但尊重他的意見，後續有問題還是會請教他，但不認同任何人是破口，因她才是候選人，未來要進北市府做事的也是她。

記者提問，是否會因相關議題，導致與親民黨的整合出現問題。

黃珊珊回答，她是以無黨籍身分參選，所以沒有黨內的問題，且選舉訴求是針對台北市民，每個人都會有意見，但最重要是市民意見，不要再分顏色或替人貼標籤。

至於吳崑玉在專訪提到要突圍須靠年輕人願意投票，黃珊珊表示，面對選情每個人都會有評估，選民是人、不是票，任何人都應該出來投票，且這次選舉包含18歲公民權修憲複決案，門檻很高，呼籲大家投票。

針對台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安遭檢舉涉詐領立法院助理費及永齡基金會金流也遭質疑，黃珊珊說，因北市選情很忙，不清楚相關細節，若涉及不法，不應以爆料或影射方式，有法律可處理，且到現在沒人拿出直接證據，但每天卻出現未經確認相關訊息，覺得沒必要再回應。

記者再問，對於高虹安在臉書（Facebook）聲援國民黨台北市議員徐巧芯的看法。

黃珊珊對此表示，昨天就提過，這是標準的藍綠惡鬥，她也曾遭抹黑，抹黑他人就是不對，而不是聲援誰的問題。

記者追問，柯文哲日前在記者會聲援高虹安，是否認為柯文哲比較支持高虹安。

黃珊珊回答，沒必要分化，她與柯文哲常同台，台北市對柯文哲而言，除了是市政延續也規劃相關長遠計畫，而柯文哲對她也有期許。

針對近期民調顯示位居第2且部分行政區領先，黃珊珊說，民調就是參考，近期民調是由較具公信力單位提出，會參考，民眾也可看一下細部數字。

她表示，重點是民眾自身感受，投票日將屆，民眾表態意願也提高，且大部分已決定投票意向，但還是認為不要只看民調，可問身旁友人，應要投給誰，希望市民看候選人本質，並撕掉政黨外衣，做出理性選擇。（編輯：戴光育）1111111