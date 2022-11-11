侯友宜問1200月票經費問題 林佳龍指錢不是關鍵

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（中央社記者高華謙新北11日電）民進黨推北北基桃「1200首都通交通月票」政見，國民黨新北市長候選人侯友宜說，要務實面對經費問題。民進黨新北市長候選人林佳龍說，錢不是關鍵，是要整合與打破本位主義。

林佳龍與民進黨台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長參選人蔡適應8日宣布推出「1200首都通交通月票」政見，不僅票價降到每月新台幣1200元，範圍增加基隆、桃園，更整合台鐵、機捷與國道客運等運具，每年約需增加35億元預算。

侯友宜昨天接受媒體聯訪時指出，這項政策會面臨許多務實狀況，因為要擴大使用範圍與許多不同公共運輸，中央到底能補助多少？這筆經費絕對不是地方能負擔的，雖樂見大家提出政策討論，但一定要務實面對。

侯友宜表示，他先前就有提出現行1280月票納入桃園機場捷運的想法，但當時大家有不同意見，中央也沒說要補助，更何況現在要降低到1200元，更有討論空間；選舉是一時的，政策要務實、有延續性並好好做到，尤其對經費有限的新北市來說，每一分錢都要用在刀口上。

對於侯友宜的「務實」說詞，林佳龍今天上午到汐止金龍市場掃街前接受媒體聯訪表示，他當交通部長時就在推動首都通計畫，整合多元載具與公共運輸，提供搭乘誘因，不僅便利、安全、環保，也能設計較高價格給國際觀光客使用。

林佳龍說，交通部有好幾個基金與政策可以支持，目前也已得到交通部長王國材、行政院長蘇貞昌與總統蔡英文支持，這個多元載具讓大家可以無縫接軌地轉乘接駁，建立台灣智慧交通體系，也能累積這些大數據做雲端與人工智慧分析。

他表示，他在交通部長任內進行調查時，侯友宜就反對1280月票納入台鐵，現在中央政府都支持了，地方首長也要來支持，例如最近新北市府補件，表達可以配合未來台鐵納入首都通或1280的政策，這就是好的發展，「侯市長所謂務實方法，我已經在做了」。

林佳龍說，其實不只有首都，包括中部的台中、彰化、南投與苗栗，或是南部的台南與高雄，一樣可整合出統一的票證系統，只要地方有方案，中央就會補助。

他指出，他在台中市長任內的大車站計畫等，也是以轉運中心與多元載具提供轉乘接駁服務，獲得交通部數億元補助，所以「錢不是關鍵問題」，關鍵是整合與打破本位主義，希望在野黨不要反對1200月票政見，因為搭乘公共運輸是世界趨勢。（編輯：戴光育）1111111