林佳龍選辦指核借場地黑箱 公所：動線安全考量
（中央社記者黃旭昇新北10日電）民進黨新北市長候選人林佳龍選辦今天表示，申請在板橋區運路辦選前之夜，遭板橋區公所黑箱作業拒絕。區長范姜坤火否認黑箱，強調若區運路封閉將影響維安及緊急醫療救援動線。
林佳龍競選辦公室發言人李坤城、李晏榕、何博文、政策中心執行長王義川，今天下午開記者會，指稱要「打破新北路權黑箱、抗議侯友宜行政獨裁」，不滿商借板橋區運路辦選前之夜，遭板橋區公所回函不同意。
王義川說，10月25日遞件申請區運路路權後，公所以周邊有大型活動為由駁回。他說，若在區運路辦造勢晚會，舞台設置面對海山路方向，舞台會阻隔侯友宜選前之夜在第一運動場廣場前的群眾疏散路線，並不會危害安全。
何博文說，藍營申請場地與路權過程疑雲重重，今年5月時就有人申請借用，當時侯友宜並未表態，是否侯友宜的幽靈團隊申借，是否掛羊頭賣狗肉。另外，林佳龍選辦申請區運路路權搶頭香，卻為何申請不到？
他說，昨天拜會區長范姜坤火並提出交通維安疏散路線構想尋求雙贏，商量過程卻遭區長堅定否決不同意，此狀況有違常理，應是遭到施壓。
李坤城要求市府體育處說明，哪單位申借板橋第一運動場？還有人可以在10月25日後，比林佳龍先申請到區運路的路權，到底有沒有申請「板一運動場附贈區運路路權」之事。
李坤城說，民主不可以違反遊戲規則，只要合法的程序就不容許黑箱與威權，他懷疑，侯友宜陣營不想造成雙方旗鼓相當的想像，才會施壓不准綠營申請區運路。選舉應如民主嘉年華，「請放林佳龍一條生路」，不要打壓。
國民黨新北市黨部主委黃志雄下午舉行記者會表示，早在半年前的5月23日，即以「國民黨新北市委員會」名義申請板橋第一運動場前廣場用地，使用時間為11月23日至26日，同時附上安全疏散計畫書圖，也繳交場地使用費與保證金，當時並沒有其他任何人申請。
黃志雄接受中央社記者訪問表示，選前之夜是各政黨的重中之重，多年來都會依照計畫卡位申請場地，不管是誰競選市長都一樣，這是市黨部的工作，半年前就申請了；至於為何民進黨新北市黨部為何半年前沒想到申請場地，錯過租借黃金期，要問其主委何博文。
黃志雄說，「我就是綠營指稱的不知名人士」，使用區運路是整體廣場造勢周邊的疏散計畫之一，10月25日申請路權也提出疏散計畫給區公所與警政單位；活動結束後會依路線疏散，以確保參與者安全。路權也是優先給租借方使用，申請文件清楚明白，希望不要責難區公所承辦人。
體育處長洪玉玲告訴中央社記者，依據「新北市政府所屬運動場館使用管理要點」，已經核准第一運動場、第二運動場兩處的申請借用，完全沒有黑箱，更沒有「出借運動場廣場附贈路權」一事。至於租借者是誰不會透露，以確保申請者的權益。
板橋區公所區長范姜坤火下午接受電訪表示，否認有任何黑箱作業，他說，若區運路路段封閉，將影響整體交通與大量人流疏散動線；區運路若遭阻隔，也會影響緊急醫療救援的循環式動線。
范姜坤火說，若兩處區塊同舉辦活動，距離過近，幾乎沒有緩衝的空間；考量大量人潮進出入動線及交通安全，避免動線重疊及衝突，因此，已發文不同意出借區運路封閉造勢。主要是，選前之夜大型集會活動應以安全為最大考量。（編輯：張銘坤）1111110
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