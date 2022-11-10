林佳龍選辦指核借場地黑箱 公所：動線安全考量

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民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城（左2）、李晏榕（左）、執行總幹事何博文（右2）、政策中心執行長王義川（右）10在記者會中，指稱要「打破新北路權黑箱、抗議侯友宜行政獨裁」，不滿日前商借板橋區運路辦選前之夜，卻遭板橋區公所回函不同意。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月10日

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）民進黨新北市長候選人林佳龍選辦今天表示，申請在板橋區運路辦選前之夜，遭板橋區公所黑箱作業拒絕。區長范姜坤火否認黑箱，強調若區運路封閉將影響維安及緊急醫療救援動線。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城、李晏榕、何博文、政策中心執行長王義川，今天下午開記者會，指稱要「打破新北路權黑箱、抗議侯友宜行政獨裁」，不滿商借板橋區運路辦選前之夜，遭板橋區公所回函不同意。

王義川說，10月25日遞件申請區運路路權後，公所以周邊有大型活動為由駁回。他說，若在區運路辦造勢晚會，舞台設置面對海山路方向，舞台會阻隔侯友宜選前之夜在第一運動場廣場前的群眾疏散路線，並不會危害安全。

何博文說，藍營申請場地與路權過程疑雲重重，今年5月時就有人申請借用，當時侯友宜並未表態，是否侯友宜的幽靈團隊申借，是否掛羊頭賣狗肉。另外，林佳龍選辦申請區運路路權搶頭香，卻為何申請不到？

他說，昨天拜會區長范姜坤火並提出交通維安疏散路線構想尋求雙贏，商量過程卻遭區長堅定否決不同意，此狀況有違常理，應是遭到施壓。

李坤城要求市府體育處說明，哪單位申借板橋第一運動場？還有人可以在10月25日後，比林佳龍先申請到區運路的路權，到底有沒有申請「板一運動場附贈區運路路權」之事。

李坤城說，民主不可以違反遊戲規則，只要合法的程序就不容許黑箱與威權，他懷疑，侯友宜陣營不想造成雙方旗鼓相當的想像，才會施壓不准綠營申請區運路。選舉應如民主嘉年華，「請放林佳龍一條生路」，不要打壓。

國民黨新北市黨部主委黃志雄下午舉行記者會表示，早在半年前的5月23日，即以「國民黨新北市委員會」名義申請板橋第一運動場前廣場用地，使用時間為11月23日至26日，同時附上安全疏散計畫書圖，也繳交場地使用費與保證金，當時並沒有其他任何人申請。

黃志雄接受中央社記者訪問表示，選前之夜是各政黨的重中之重，多年來都會依照計畫卡位申請場地，不管是誰競選市長都一樣，這是市黨部的工作，半年前就申請了；至於為何民進黨新北市黨部為何半年前沒想到申請場地，錯過租借黃金期，要問其主委何博文。

黃志雄說，「我就是綠營指稱的不知名人士」，使用區運路是整體廣場造勢周邊的疏散計畫之一，10月25日申請路權也提出疏散計畫給區公所與警政單位；活動結束後會依路線疏散，以確保參與者安全。路權也是優先給租借方使用，申請文件清楚明白，希望不要責難區公所承辦人。

體育處長洪玉玲告訴中央社記者，依據「新北市政府所屬運動場館使用管理要點」，已經核准第一運動場、第二運動場兩處的申請借用，完全沒有黑箱，更沒有「出借運動場廣場附贈路權」一事。至於租借者是誰不會透露，以確保申請者的權益。

板橋區公所區長范姜坤火下午接受電訪表示，否認有任何黑箱作業，他說，若區運路路段封閉，將影響整體交通與大量人流疏散動線；區運路若遭阻隔，也會影響緊急醫療救援的循環式動線。

范姜坤火說，若兩處區塊同舉辦活動，距離過近，幾乎沒有緩衝的空間；考量大量人潮進出入動線及交通安全，避免動線重疊及衝突，因此，已發文不同意出借區運路封閉造勢。主要是，選前之夜大型集會活動應以安全為最大考量。（編輯：張銘坤）1111110

國民黨新北市黨部主委黃志雄10日下午公開表示，早在半年前的5月23日，即以「國民黨新北市委員會」名義申請板橋第一運動場前廣場用地，使用時間為11月23日至26日，同時附上安全疏散計畫書圖，也繳交場地使用費與保證金，當時並沒有其他任何人申請。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月10日

國民黨新北市黨部主委黃志雄10日在記者會中表示，早在半年前就已申請借用板橋第一運動場前廣場舉辦選前之夜造勢晚會，也附上周邊道路疏散的計畫書圖等資料佐證。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月10日