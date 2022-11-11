北市長選舉公辦政見發表12日登場 12人都到史上最多

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會明天登場，12名候選人都會參加，為史上最多。「三腳督」中最先登場的為無黨籍黃珊珊，再來為民進黨陳時中，國民黨蔣萬安排最後。

台北市選舉委員會表示，本次市長選舉有12人參與，史上最多，明天登場的政見發表會第1場次也全員到齊，民眾可透過北市有線電視系統公用第3頻道及YouTube觀看。

選委會說，候選人眾多，採分時段辦理。每位市長候選人發言時間為30分鐘。

發言時段由5號童文薰及11號謝立康打頭陣，接著依序為3號鄭匡宇及7號蘇煥智、8號黃珊珊及10號唐新民、1號張家豪及9號施奉先、4號黃聖峰及12號陳時中、2號王文娟及6號蔣萬安。

此外，因應候選人因COVID-19確診尚未解除隔離，為保障選民及候選人權益，北市選委會配合中選會訂定「111年地方公職人員選舉候選人申請以視訊方式參加公辦政見發表會作業要點」，準備視訊設備因應，已做好萬全準備確保政見發表順利進行。

北市選委會指出，北市確診候選人應於政見發表會製播前一天下午5時前，向北市選委會提出申請，並附衛生單位所核發之嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書或確診切結書。

市長選舉公辦政見發表會除了明天，15日還有一場。

北市選委會表示，本次台北市第8屆市長的初步統計，市長選舉人數約有202萬人；至於憲法修正案公民複決部分，選舉人數為203萬人，已備有1755處投開票所，有效分散人潮。

北市選委會同時表示，台北市第8屆市長、第14屆議員及第14屆里長選舉公報暨憲法修正案公民複決第1案選舉公報及投票通知單，將於14日起由各區里幹事逐戶發送至各家戶，如果民眾23日仍未收到投票通知單及選舉公報，請與戶籍所在地之區公所連繫協助補發。（編輯：張銘坤）1111111