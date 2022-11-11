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談蔣萬安辭立委 盧秀燕：向台北市民展現決心

2022/11/11 14:59（11/11 15:11 更新）
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爭取連任的台中市長盧秀燕（左2）11日與國民黨台中市議員張彥彤（左），在西區台灣大道2段與忠明路口拜票，向市民尋求支持。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月11日
爭取連任的台中市長盧秀燕（左2）11日與國民黨台中市議員張彥彤（左），在西區台灣大道2段與忠明路口拜票，向市民尋求支持。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月11日
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（中央社記者蘇木春台中11日電）國民黨籍台北市長候選人蔣萬安昨天宣布請辭立委，爭取連任的台中市長盧秀燕今天表示，她認為蔣萬安非常有決心也非常了不起，讓自己沒有退路，向台北市民展現決心。

蔣萬安昨天與黨籍市議員參選人到北投自強市場掃街拜票，接受媒體聯訪時宣布請辭立委職務，並表示將展現破釜沉舟、一定要贏的決心。

盧秀燕今天與國民黨籍市議員張彥彤，前往西區台灣大道二段與忠明路口拜票。對於蔣萬安請辭，盧秀燕接受媒體聯訪時表示，她認為蔣萬安非常有決心也非常了不起，讓自己沒有退路，全力以赴爭取勝選，向台北市民展現決心。

媒體提問民進黨秘書長林錫耀昨天說，民進黨提名7名立委參選縣市長都不會請辭的看法，盧秀燕說，因為每個縣市狀況不太一樣，讓選民自己判斷。

民進黨提名7名立委參選縣市長，包括蔡適應選基隆市長、鄭運鵬選桃園市長、蔡其昌選台中市長、黃秀芳選彰化縣長、劉建國選雲林縣長、周春米選屏東縣長、劉櫂豪選台東縣長。（編輯：謝雅竹）1111111

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