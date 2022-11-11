陳時中競總發布防疫回顧影片 預告週末2大活動

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民進黨台北市長候選人陳時中競選總部11日下午舉行「阿中陪你安心向前行」影片及政策文宣公布記者會，總幹事吳思瑤（右起）與立委洪申翰、范雲、吳玉琴展示政策口袋書。中央社記者蕭博文攝 111年11月11日

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（中央社記者蕭博文台北11日電）民進黨台北市長候選人陳時中競總今天發布「回顧疫情期間最辛苦的908天」影片，並預告陳時中將出席12日「為台灣鼓舞」雙北造勢晚會，及13日的「唱咱的歌，行咱的路」音樂會，向支持者發出動員令。

陳時中競選總部今天下午舉行「阿中陪你安心向前行」影片及政策文宣公布記者會，由總幹事吳思瑤主持。

吳思瑤說，陳時中是唯一以政策對決的負責任候選人，今天推出的政策影片與口袋書，收錄0到100歲的全齡照護政策，要特別感謝參與政策研議的中央政策平台成員洪申翰、范雲、吳玉琴等3名立法委員。

洪申翰在記者會上表示，陳時中政策從市民的需要為出發點；范雲則說，常與陳時中討論政策超過4小時；吳玉琴也說，很少看到候選人這麼認真，政策都是經過實質討論且有十足把握才列入。

記者會並首度公開「回顧疫情期間最辛苦的908天」影片，收錄陳時中擔任指揮中心指揮官期間拭淚、哽咽、登上寶瓶星號等畫面。

吳思瑤說，這支令人為之動容的影片，記錄陳時中擔任台灣防疫指揮官的908天歲月，「疫情應當是讓我們感受到台灣的溫暖，而不是製造仇恨。」

另方面，吳思瑤指出，陳時中明天將出席於凱達格蘭大道舉行的「為台灣鼓舞」大型造勢晚會，將與民進黨新北市長候選人林佳龍共同邁向勝利，高雄市長陳其邁也將一起加入，帶來全台串連獲勝大氣勢；總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都會到場。

吳思瑤說，13日將於台北國際會議中心舉辦「唱咱的歌，行咱的路」音樂會，邀請民謠大師陳明章、滅火器樂團、董事長樂團、詹雅雯、王俊傑演出，總統蔡英文也會到場。（編輯：張銘坤）1111111