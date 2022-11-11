首度合體余天車掃 林佳龍：開票日才知鹿死誰手

（中央社記者高華謙新北11日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天首度與立委余天搭車掃街，林佳龍說，不會漏氣、會拚給大家看，只有開票日才知鹿死誰手；余天說，林佳龍就像他的弟弟，新北市交給他絕對沒問題。

林佳龍今天在民進黨籍立法委員余天陪同下，到新北市三重區拜會三重雲林同鄉會，並到力行聖賢宮參香，隨後進行車隊掃街，沿途市民反應熱烈，行人頻頻揮手、比讚，甚至有駕駛鳴按喇叭，搖下車窗高呼「凍蒜」。

林佳龍致詞時表示，他和余天情同兄弟，2008年立委選舉，民進黨在濁水溪以北只當選2席，就是蘆洲的林淑芬和三重的余天，因為三重有很多市民是從中南部北上打拚，他自己的爸媽也是從雲林、彰化北上，第一個落腳處就在三重，這次選戰時間雖然短，他仍感受到旅北鄉親滿滿支持與期待。

林佳龍說，總統蔡英文和民進黨徵召他來參選新北市長，其中一個原因就是因為他是雲林子弟，蔡總統當時對他說，「你是雲林子弟，新北市的雲林同鄉人多又團結，應該要為同鄉打拚」，從台北縣到新北市已經歷時72年，尚未出過雲林子弟擔任新北市長，所以總統蔡英文特別徵召優秀雲林子弟為新北市服務。

余天致詞時表示，對林佳龍覺得很不好意思，因為最近家中發生很多事情，很多地方沒陪他一起跑，最近心情有比較好一些，「接下來不管林佳龍去哪裡，我一定都會跟到哪裡」，林佳龍是他認識最認真、最負責任的部長，就像他的弟弟一樣，不僅年輕且幹勁十足，新北市交給林佳龍絕對沒有問題。

媒體詢問林佳龍，先前嘉義同鄉會有人喊話侯友宜會大勝，雲林同鄉會是否會覺得不以為然。林佳龍說，雖然對方說要贏40萬票，但選舉時大家都全力以赴，還沒開票輸贏都很難講。雲林人都很團結，所以大家各自努力，自己會把這40萬票當作激勵，不漏氣、拚給人家看，只有開票那天才知道鹿死誰手。

余天接受媒體聯訪，談及他在電話拜票中自稱是國民黨新北市長候選人侯友宜好友，鄉親應讓侯友宜去選總統、票投林佳龍一事時表示，他在電話語音拜票講的是實話，國民黨2024年總統選舉真的找不到人，侯友宜最有希望，他覺得自己的好朋友就為選總統盡力鋪自己的路，如果侯友宜當選市長，相隔半年又要選總統，實在浪費資源。（編輯：張銘坤）1111111