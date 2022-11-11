六都市長候選人12日合體 侯友宜：團結展希望

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國民黨新北市長候選人侯友宜（右2）11日前往「青年基地」，陪在地青農搶攻雙11商機，擔任推銷員代言農特產品，同時也介紹北海岸美景推觀光。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月11日

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）國民黨新北市長候選人侯友宜選辦12日將在板橋區第一運動場舉辦六都市長候選人聯合造勢晚會，侯友宜今天表示，這場是非常開心快樂的晚會，希望一起團結，帶給六都新希望。

爭取連任的國民黨新北市長候選人侯友宜，今天下午分別前往板橋區慈惠宮、接雲寺參香，傍晚在三峽區陪同市議員參選人呂家愷掃街拜票，稍早，上午在永和區溪州市場、勵行街市場，陪市議員陳鴻源、連斐璠拜票。

侯友宜下午前往「青年基地」陪在地青農搶攻雙11商機，還擔任推銷員代言金山區寧靜海有機香草與芋頭、金山區汪汪地瓜園、三峽區昌輝養蜂場「玉荷包」蜂蜜，以及坪林區青年茶葉發展協會研發不含酒精、帶有酒香的「茶慶酒」等農產品。

侯友宜接受聯訪時表示，以往市府新北青農力計畫，提供客製化服務，培育新世代農業趨勢，提升農民經營實力。

侯友宜選辦明晚將於板橋第一運動場，舉辦六都候選人大造勢活動，被問到是否與民進黨凱道造勢尬場，侯友宜表示，參選市長選舉的主軸很清楚，就是「好好做事」，成為健康、快樂、有希望的城市。

他說，造勢晚會就是用歡笑健康團結在一起，跟新北及六都市民一起走，六都合體大造勢是非常開心快樂，帶給六都城市新希望的團結會。

記者詢問他是否參選下屆總統的議題，侯友宜重申現在是在競選2022的新北市長，感謝所有市民的肯定，希望持續支持他與市議員參選人，能夠好好做事情，為民眾服務，

侯友宜競選辦公室表示，明天晚會是與六都市長候選人選辦共同規劃，各候選人與黨主席朱立倫等人，也都將親自出席，展現團結連線的氣勢。（編輯：張銘坤）1111111

國民黨新北市長候選人侯友宜（前中）11日受訪時表示，國民黨六都市長候選人12日將在聯合造勢晚會合體，相信會是非常開心快樂的晚會，希望大家團結帶給六都新希望。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月11日

國民黨新北市長候選人侯友宜（右）11日到永和區傳統市場，陪市議員參選人拜票掃街，有熱情攤商送上寫有「好運」的小紅包，祝福侯友宜順利當選。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月11日

國民黨新北市長候選人侯友宜（前中）11日到「青年基地」協助青農促銷當地農產品，並品嚐坪林青年茶業發展協會研發不含酒精但帶有酒香的「茶慶酒」。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月11日