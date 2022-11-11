蔣辦批高端下架中資新聞稿 要陳時中薛瑞元說清楚

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安競選辦公室表示，高端把中資丘以思生技公司相關新聞稿下架，批「國安遇到高端就轉彎」，要前任衛福部長陳時中及現任部長薛瑞元說清楚。

蔣辦今天舉行「敲中大會05：只顧高端、不護國安—揭露高端疫苗採購涉違反政府採購法之國安規定」記者會。

蔣辦發言人黃子哲表示，高端二期臨床試驗爆出委託丘以思生技顧問公司負責，該公司去年4月被上海締脈合併，已經是中資；丘以思今年10月更名為康締亞（Caidya），但關鍵在於衛福部在去年5月28日和高端簽約。

國民黨團書記長李德維指出，高端公司新聞稿10月25日曾主動揭露丘以思公司的併購更名過程，但實際到高端官網，該新聞稿已經被下架。

蔣辦批，丘以思等同高端的分包廠商，又參與國安或機敏的臨床實驗資料，依法就要限制丘以思參與，黃子哲抨擊，衛福部長薛瑞元公然說謊，說今年10月才看到兩家母公司宣布合併的報導。

蔣辦說， 台灣人民資料保護不了，蔡政府要怎麼抗中保台，「國安遇到高端就轉彎？」前衛福部長陳時中與薛瑞元應該說清楚、負責到底。

李德維指出，不能接受衛福部事後想撇清責任、以為高端下架中資新聞稿就船過水無痕，並說薛瑞元曾嗆梭哈、他們兩人有一個會被抓去關，「要被關的人是薛瑞元」。（編輯：張銘坤）1111111