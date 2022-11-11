曾柏瑜王明麗唐聖捷遞補新北議員 任期短全力以赴

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新北市3名議員因貪污遭判刑、褫奪公權確定，其缺額由時代力量唐聖捷（前左起）、國民黨王明麗及時代力量曾柏瑜遞補，3人11日下午正式宣誓就職。中央社記者高華謙攝 111年11月11日

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（中央社記者高華謙新北11日電）新北3名貪污議員遭判刑，唐聖捷、曾柏瑜與王明麗今天遞補。唐聖捷穿粉色西裝挺性別平權，曾柏瑜說會盤點市府不足之處，王明麗推薦議員參選人呂家愷當接班人，3人都強調任期短但會全力以赴。

因新北市議員高敏慧、何淑峯、金中玉犯「貪污治罪條例」遭判刑定讞、褫奪公權，中選會公告，由時代力量唐聖捷、曾柏瑜及中國國民黨籍王明麗遞補為新北市議員，新北市議會今天下午為3人舉行宣誓就職典禮。

值得注意的是，唐聖捷穿粉色西裝出席，還別上3個支持性別平權團體的徽章，他接受媒體聯訪時說，過去參政以來一直支持性別平權，今天穿粉色西裝也是希望強調，新北市議會在性別平權方面有很多可以努力的地方。

唐聖捷說，現在定期會已結束，但自從被通知遞補後，他有收到許多關於交通案的陳情，還是希望能盡量把選民所託做到最好。

曾柏瑜接受媒體聯訪時說，心情很複雜，因為剩44天能做的事情非常有限，但會盡力盤點這4年來市府做得不夠好的地方，過去參選時她提出很多交通政策，有些仍然還沒完成，會持續關注。

曾柏瑜表示，目前工作留職停薪，這44天會做好議員工作，結束後再回到工作崗位。這次沒參選議員，是認為社會上有很多議題不一定要透過參選也能完成，她過去3年多來投入在民防、資訊戰與假訊息等領域，希望能把這塊帶入新北市。

王明麗接受媒體聯訪時說，這次能夠再回來議會真的是盼了很久，接到通知真的百感交集，但也讓她相信世界上真的有公理與公道，雖然時間很短，但會全力以赴。因為現在沒有三峽地區出身的議員，上任後第一個重點就是關注地方建設。

王明麗也推薦站在她身後、這次在土城、樹林、三峽與鶯歌選區參選議員的新人呂家愷，她說，她去外面拉票都說呂家愷是她的接班人，希望把議員棒子交給他。（編輯：張銘坤）1111111