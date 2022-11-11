蘇煥智聲請假處分要選票改回章萬安 法院駁回確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北11日電）蘇煥智日前聲請假處分，要求北市府撤銷蔣孝嚴「生父蔣經國之認領登記」，且蔣萬安應以「章萬安」之名刊登於選舉公報與選票。北高行裁定駁回，最高法院今天駁回抗告確定。

台灣維新台北市長參選人蘇煥智10月間到台北高等行政法院聲請假處分，主張台北市政府所轄大安區戶政事務所於民國91年12月間所為的「蔣經國認領章孝嚴」認領登記，違反民法、戶籍法規定。

蘇煥智指出，為避免民眾繼續誤認「章孝嚴」、「章萬安」為蔣家後代，及「章萬安」挾蔣家後代身分參與本次台北市長選舉，影響選舉的公平性，並維護戶籍登記的公益性及市民知的權益，考量選舉公報及選舉票印製在即，情況急迫，因此聲請假處分。

假處分請求包含二點，首先，台北市政府應於10月21日前，撤銷蔣孝嚴的「生父蔣經國之認領登記」，並將蔣孝嚴及其直系血親卑親屬（如蔣萬安）的姓氏回復原來「章」姓；其次，台北市選舉委員會應將台北市長候選人蔣萬安以「章萬安」之名，刊登於選舉公報及選舉票。

北高行認為，蘇煥智所提出的證據，無從讓法官認定有何定暫時狀態假處分的急迫性及必要性，且他的聲請，與行政訴訟法所定要件不符，難認有權利保護必要，因此裁定駁回。蘇煥智不服提抗告。最高行政法院認為，原裁定並無違誤，抗告無理由，今天裁定抗告駁回。（編輯：張銘坤）1111111